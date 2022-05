Chciałbym żeby ten element trafił do składanego iPhone'a. To byłby hit

Jedna, prosta rzecz.

Składane iPhone’y nadchodzą wielkimi krokami. W sieci już od dawna pojawiają się informacje na ich temat, a samo Apple wie, że musi w najbliższych latach zająć się tym segmentem urządzeń mobilnych. Nowe dane, które zostały udostępnione przez popularnego analityka Ming Chi-Kuo wskazują na to, iż Tim Cook i spółka mogą interesować się wyświetlaczami typu E-Ink.Apple miałoby ich użyć “na zewnątrz” swojego składanego smartfona. I to byłaby w mojej opinii cudowna decyzja.Kuo twierdzi, iż Apple będzie chciało wyposażyć swojego składanego smartfona w zewnętrzny wyświetlacz wykonany w technologii E-Ink. To nieco inaczej niż w przypadku pomysłów Samsunga oraz innych producentów. Dlaczego E-Ink? Z jednego, prostego powodu. Tego typu technologia cały czas pozwala na wyświetlenie istotnych informacji, a przy tym wszystkim pobiera minimalną ilość energii z akumulatora urządzenia.

YotaPhone próbowało podobnych pomysłów w przeszłości / fot. YotaPhone

Energooszczędność to najlepsza cecha tego typu wyświetlaczy. Nic dziwnego również, iż Apple potencjalnie chciałoby zwiększyć czas działania swojego smartfona na jednym ładowaniu baterii. Analitycy nazywają wykorzystanie wyświetlacza E-Ink w składanym smartfonie “innowacją” ze strony Apple, ale dla mnie to po prostu zwykła kalkulacja oraz coś, co może opłacić się nam jako użytkownikom podczas codziennego korzystania ze smartfona.Dane związane z potencjalną datą premiery nowych, składanych iPhone’ów są różne. Większość z nich wskazuje na to, iż tego typu urządzenia pojawią się dopiero w 2025 roku, co daje nam jeszcze trzy lata na rozwój konkretnych pomysłów przez Amerykanów. Trochę długo, szczególnie patrząc na to, co już w tym temacie potrafi konkurencja Mimo wszystko, jeśli składany iPhone faktycznie miałby wykorzystywać elastyczny (lub też nie) ekran E-Ink to obstawiam, że sprzęt ten momentalnie stanie się hitem.Na ten moment możemy jednak tylko i wyłącznie snuć domysły.