Doogee S98 Pro nadchodzi. Pancerny smartfon z unikalną kamerą

Nowy pancerny smartfon nadchodzi.

Doogee S98 Pro – gdzie kupić?

Firma Doogee ogłosiła, że premiera ich najnowszego pancernego smartfona z sensorem termicznym odbędzie się już 6 czerwca.Design telefonu jest unikatowy – producent inspirował się przybyszami z kosmosu przy projektowaniu urządzenia. Zaowocowało to przyznaniem serii Doogee S98 nagrody European Good Design Award. Doogee także pochwaliło się, że S98 Pro będzie posiadało najlepszy aparat w kategorii telefonów pancernych. Sensor głównywspierany jest przez wysokiejoraz „oczko” noktowizyjne z sensorem SONY IMX350.Jak podaje producent, zdecydowali się wykorzystać sensorw kamerce termowizyjnej, gdyż oferuje on dwa razy większą rozdzielczość w porównaniu z innymi sensorami dostępnymi na rynku. Kamerka jest w stanie nagrywać obraz z częstotliwością odświeżania 25 Hz dzięki czemu zdjęcia są wyraźnie i pozwalają wykryć wilgoć, zwiększone temperatury, wycieki, itd. Co więcej, telefon korzysta z algorytmu, który pozwala na nałożenie zdjęć z aparatu głównego i termowizyjnego na siebie.Na przodzie zaś znajdziemy aparat 16 Mpix z sensorem, który umieszczono we wcięciu na górze ekranu.Sercem urządzenia jest procesor. Jest to 8-rdzeniowy układ, który jest w stanie osiągnąć taktowanie na poziomie 2,05 GHz dzięki czemu telefon nadaje się także do gamingu. Procesor wspierany jest przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty microSD.Doogee S98 Pro zasilany jest przez pojemną baterięwspierającą szybkie ładowanie 33W oraz bezprzewodowe ładowanie 15W. 6,3-calowy ekran FHD+ LCD IPS chroniony jest szkłem Gorning Gorilla Glass.Ponadto warto nadmienić, że telefon posiada programowalny przycisk, wsparcie dla 4 nawigacji satelitarnych (BeiDou, GALILEO, GPS oraz GLONASS), spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H oraz działa na Androidzie 12, który będzie wspierany aktualizacjami bezpieczeństwa przez 3 lata.Od 6 czerwca pancerny smartfon Doogee S98 Pro dostępny będzie na AliExpress Doogee S98 Pro został wyceniony na $439, jednak w dniach 6 – 10 czerwca będzie go można zakupić w okazyjnej cenie $329 czyli ok. 1454 zł. Co więcej, producent planuje zorganizować konkurs, w którym kilku szczęśliwych uczestników zgarnie Doogee S98 Pro zupełnie za darmo. Po szczegóły odsyłamy na oficjalną stronę Źródło: Doogee