Kup sprzęt MSI, dostaniesz nawet 2200 złotych zwrotu

Warto rzucić okiem.

Cashback i promocja MSI

MEG Z690 ACE

MEG Z690 UNIFY

MEG Z690 UNIFY-X

MEG Z690I UNIFY

MPG Z690 CARBON WIFI

MPG Z690 CARBON EK X

MPG Z690 FORCE WIFI

MPG Z690 EDGE WIFI

MPG Z690 EDGE WIFI DDR4

MAG Z690 TOMAHAWK WIFI

MAG Z690 TORPEDO

MAG Z690 TORPEDO EK X

MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

MAG Z690M MORTAR WIFI

PRO Z690-A WIFI

PRO Z690-A

PRO Z690-A WIFI DDR4

PRO Z690-A DDR4

MEG CORELIQUID S360

MEG CORELIQUID S280

MAG CORELIQUID C240

MAG CORELIQUID C280

MAG CORELIQUID C360

MPG A1000G

MPG A850GF

MPG A750GF WHITE

MPG A750GF

MPG GUNGNIR 110R WHITE

MPG GUNGNIR 110R

MPG VELOX 100R

MPG VELOX 100P AIRFLOW

MPG QUIETUDE 100S

MPG GUNGNIR 111R

MAG VAMPIRIC 300R

MAG VAMPIRIC 300R PACIFIC BLUE

MAG VAMPIRIC 300R MIDNIGHT GREEN

MAG CH120

MAG CH120 X

MAG CH120 I

MAG CH130 X

MAG CH130 I REPELTEK FABRIC

MAG CH130 I FABRIC

Nie lada promocja czeka na osoby, które w najbliższym czasie planują zmodernizować swój komputer do gier lub kupić sobie po prostu jakieś akcesoria. Właśnie ruszyła specjalna akcja, w ramach której odzyskać można równowartość nawet 500 dolarów (ok. 2200 złotych) w postaci kodów doładowujących do platformy Steam. Jak widać jest to promocja stworzona przede wszystkim z myślą o miłośnikach gier... oraz ich rodzicach.MSI ogłosiło, że rozdaje doładowania na Steam o wartości od 20 dolarów do 100 dolarów w zamian za zakup produktów objętych promocją. Aby wziąć w niej udział należy kupić w okresie od 25 kwietnia do 31 maja tego roku jedno z urządzeń oraz zarejestrować jego zakup w tym miejscu do 14 czerwca 2022 roku.Zarejestrować można maksymalnie 5 produktów biorących udział w akcji, takich samych lub różnych. Promocją objęte są płyty główne Z690, zestawy chłodzenia cieczą, zasilacze, obudowy PC i fotele gamingowe marki MSI, a regulamin promocji znajdziecie w stronie MSI. W promocji biorą udział następujące produkty: Tutaj sprawdzicie jakie kody przysługują za zakup danego akcesorium. 500 dolarów odzyskacie jedynie za zakup pięciu płyt głównych MSI MEG Z690 Ace. Kwota ta wystarczy na zakup konsoli Steam Deck... oraz kilku gier.Uzyskane przez użytkownika kody Steam muszą zostać zrealizowane do 31.07.2022. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zrealizować kodu na czas, musi zgłosić się do działu obsługi klienta MSI.Źródło: MSI