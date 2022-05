Polacy nakręcili film smartfonami Xiaomi 12. Oto Wonderboys

Niezwykły efekt prac.

Wonderboys, czyli film nakręcony smartfonami Xiaomi

"To było nie lada wyzwanie, opowiedzieć historię za pomocą małego telefonu, zamiast dużej kamery do jakiej jestem przyzwyczajony na planie. To niesamowite, że teraz każdy z nas ma możliwość nakręcenia swojego filmu, przy użyciu urządzenia, które ma zawsze przy sobie"

Chcesz zostać twórcą filmów? Zgłoś się do Xiaomi

Wiele mówi się o tym, że dzisiejsze smartfony umożliwiają nie tylko robienie pięknych zdjęć, ale pozwalają też na kręcenie efektownych nagrań wideo. Świetny dowód na to stanowi nowy film Xiaomi Studios o tytule "Wonderboys", który powstał w ramach globalnej kampanii Prime Time już jako trzecia lokalna produkcja. Zamiast profesjonalnych kamer do nagrania wykorzystaniu smartfony z serii Xiaomi 12 . Mini-serial tworzy sześć krajów - Polska, Chiny, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Tajlandia.Xiaomi Studios działa jak studio filmów. Pozwala twórcom Xiaomi Creators Zdobyć sprzęt, jak choćby w tym przypadku smartfony, dodatkową ekipę produkcyjną lub oświetlenie. Specjaliści wyszukują lokalizacje zdjęć, a projekt filmowy może otrzymać również wsparcie finansowe. Twórcy muszą przygotować scenariusz, nagrać film i go zmontować.Wonderboys to mini-serial o losach butelki z listem, którą bohaterowie wysyłają do siebie z przeszłości. W butelce znajdują się rzeczy mogące wpłynąć na ich życie. Każdy odcinek to zupełnie nowa historia, a pierwszy tłumaczy zasady tej niezwykłej gry.- mówi o projekcie Mac Adamczak.Okazuje się, że twórcy cenią sobie w smartfonach długi czas pracy na akumulatorze oraz szybkie ładowanie - nawet 120 W w przypadku wybranych flagowców Xiaomi. Niemałym atutem jest szybka pamięć i duża jej ilość. Smartfon jest lekki i poręczny, co ułatwia zamocowanie go na przykład do drona.Film można obejrzeć w kanałach społecznościowych Xiaomi, a jego zapowiedzi i 30 sekundowe teasery będą wyemitowane w kinach sieci Cinema City i Helios. Zobaczycie go też poniżej.Kto może należeć do grona Xiaomi Creators? Wystarczy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłoszenie w języku angielskim, zawierające wcześniejsze produkcje lub zdjęcia.Źródło: Xiaomi