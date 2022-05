Nowe laptopy gamingowe ROG Strix i ROG Flow od ASUS Republic of Gamers

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj ciekawą ofertę nowych produktów gamingowych podczas wirtualnej prezentacji pod hasłem „For Those Who Dare: Boundless”.Do grona nowości należą dwa laptopy gamingowe ROG Strix i ROG Flow, seria nowych toreb i odzieży z linii ROG Slash, program Team ROG oraz samodzielna gra pierwszoosobowa, utrzymana w klimacie parkour dla ROG Citadel XV.Ciekawie zapowiada się ROG Flow X16 - to 16-calowy smukły i lekki laptop konwertowalny napędzany procesorem AMD Ryzen 9 6900HS i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w wersji mobilnej. Urządzenie waży zaledwie 2,1kg, dodatkowo obsługuje rodzinę zewnętrznych kart graficznych XG Mobile.Flow X16 wyposażony został we flagowy wyświetlacz ROG Nebula HDR - panel Mini LED o rozdzielczości QHD / 165Hz z jasnością szczytową wynoszącą 1100 nitów i 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Pomimo smukłej i lekkiej konstrukcji tego laptopa firma ROG nie poszła jednak na żadne kompromisy w zakresie użyteczności i możliwości rozbudowy. Najwyższej jakości części uzupełnione zostały przez zupełnie nową technologię Frost Force oraz chłodzenie Pulsar, wyposażone w trzy wentylatory i radiator o wysokiej gęstości żeber, dla utrzymania maksymalnej wydajności i niskich temperatur.

Zaprezentowano też oryginalne produkty modowe ROG Slash zainspirowane cyberpunkiem i kodowaniem. ASUS podkreślą, że torby wykonane są z najlepszych materiałów i zaprojektowane z wyraźnym DNA kultury gamingowej.Dzięki regulowanym paskom, wielu przegrodom i wykonaniu z wodoodpornego materiału TPU, torba na ramię, plecak, torba biodrówka i torba ochronna na laptopa są gotowe do zabezpieczenia akcesoriów niezbędnych w codziennym życiu. Ponadto dostępne nowe czapki Cobra Buckle Cap i Bucket Hat zapewnią wyjątkowy styl i ochronę przed zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi.Co ciekawe, producent znany głównie ze sprzętu komputerowego zapowiedział również grę. SCAR Runner to pierwszoosobowa gra w klimacie parkour dostępna jako rozszerzenie gry ROG Citadel XV. Opowiada ona historię „X”, który prowadząc wyścig z czasem próbuje odzyskać kluczowe informacje. Nawiązanie do tej gry można również znaleźć na obudowie edycji specjalnej laptopa ROG Strix SCAR 17, na której znajdują się specjalne wskazówki dla graczy. Gra SCAR Runner startuje równolegle wraz z kampanią konkursową, w której do wygrania będą nagrody o łącznej wartości ponad 20000$, w tym Strix SCAR 17 SE i odzież ROG Slash. Kampania będzie trwać od 17 maja do 30 czerwca 2022 r., a szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na dedykowanej stronie Źródło: ASUS Republic of Gamers