Tanie i niezłe zasilacze? Krux wchodzi w ten biznes modelami 80+ Gold do 850W

Już wyższe modele karta graficznych z rodziny Nvidia GeForce RTX 3000 mają spore zapotrzebowanie na energię. A co dopiero RTX 4000, które zobaczymy w najbliższych miesiącach. W takim razie coraz częściej przy budowie komputerów dla graczy, można spotkać w nich zasilacze powyżej 650 W lub o przynajmniej takiej wartości. Jeśli szukacie modelu o mocy 650 W, 750 W lub 850 W z modularnym okablowaniem, kompletem zabezpieczeń i spełniającego standard 80+ Gold, ale nie chcecie płacić przesadnie dużo za marki premium, to Krux może być ciekawym wyborem.



650 W, 750 W i 850 W i komplet dobrych standardów dla twojego nowego PC

Firma właśnie teraz zaprezentowała swoje pierwsze w historii zasilacze do stacjonarnych PC. W linii Krux Generator znajdziemy trzy warianty od 650 W przez 750 W do 850 W. Wszystkie spełniają normę 80+ Gold (91 proc. sprawności przy 20 proc. obciążeniu, 91 proc. dla 50 proc. obciążenia oraz 88 proc. dla pełnego obciążenia) i mają szeroki pakiet zabezpieczeń (OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP i UVP) oraz oczywiście są zgodne ze stanami uśpienia C6/C7. Zasilacze są zaopatrzone w przetwornice DC-DC, pojedynczą mocną linię 12 V i japońskie kondensatory aluminiowo-polimerowe, które pracują bez żadnego problemu do temperatury 105 stopni Celsjusza.





Zestaw przewodów z najmocniejszego wariantu Krux Generator 850 W / Foto: Krux



Kruxy Generatory mają tez nieprzesadnie dużą konstrukcję o długości 14 cm, a ich 120 mm wentylatory powinny nie być głośne dzięki japońskim łożyskom FDB. Osoby same składające swoje stacjonarne komputery lub chociaż je modyfikujące po kupnie, na pewno ucieszy w pełni modularne okablowanie (w wariancie 850 W znajdziemy chociażby dwie wiązki CPU i trzy GPU) z płaskimi przewodami. Warto też zaznaczyć, że w Polsce mamy dostęp do pięcioletniej gwarancji na zasilacze marki Krux.



Tabliczki znamionowe Krux Generator 650 W, Krux Generator 750 W i Krux Generator 850 W / Foto: Krux



Mocny zasilacz 850 W marki Krux już poniżej 500 złotych

Ceny poszczególnych wariantów zasilaczy Krux Generator zaczynają się w praktyce od następujących wartości: Krux Generator 650 W od 429,99 złotych, Krux Generator 750 W od 479,99 złotych i Krux Generator 850 W od 499 złotych. Jak widać nie są to duże różnice, więc jeśli nawet obecnie nie wykorzystamy potencjału 850 W, to można pomyśleć o zakupie nieco na zapas, który umożliwi też w przyszłości modernizację komputera stacjonarnego o mocniejsze i bardziej prądożerne komponenty.





Źródło i foto: Krux/ własne

Krux Generator 650W, 750W i 850W.