Poznaliśmy prawdopodobną datę debiutu kart NVIDIA GeForce RTX 40

Gotowi na nowe karty graficzne?

NVIDIA GeForce RTX 4000 - data premiery

Q3 early — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 15, 2022

NVIDIA GeForce RTX 4000 - co już wiemy?

Ależ ten czas szybko leci. NVIDIA zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 3000 we wrześniu 2020, co oznacza, że od dnia ich premiery minęły już niemal dwa lata. Wprawdzie na przestrzeni minionych kilkunastu miesięcy prezentowano nowe konstrukcje, że wspomnimy tu choćby o szalenie wydajnych GPU GeForce RTX 3090 Ti , ale cały świat wyczekuje premiery kolejnej generacji układów. Za sprawą wiarygodnego leakstera o pseudonimie kopite7kimi poznaliśmy przybliżoną datę ich debiutu.Kopite7kimi już niejednokrotnie dowiódł swojej wiarygodności w zakresie publikacji przecieków na temat kart graficznych. Za pośrednictwem swojego konta w serwisie Twitter ogłosił właśnie informację, że układy z serii NVIDIA GeForce RTX 40 zadebiutują w tym roku, a dokładnie na początku jego trzeciego kwartału. Oznacza to prawdopodobną premierę w lipcu.Taka data premiery jest całkiem wiarygodna. Urządzenia z serii GeForce RTX 20 Super została pokazano światu 2 lipca 2019 roku, a pierwsze karty graficzne z serii RTX 30, jak już wspomniałem wcześniej, zostały zaprezentowane na początku września 2020 roku.Do tej pory większość spekulacji związana była z prądożernością całej serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Jeśli wierzyć dotychczasowym doniesieniom, TGP układu RTX 4090 (AD102)ma wynosić aż 800 W! Informacja pochodzi właśnie od Kopite7kimi oraz użytkownika Twittera o pseudonimie Greymon55. Pierwszy z nich podaje, że RTX 4080 będzie miał TGP na poziomie 450 W, a RTX 4080 Ti - 600 W. Greymon55 mówi z kolei o TGP na poziomach odpowiednio 450 W, 650 W i 850 W dla GPU AD102. Nowsze plotki sugerują, że TGP będą określone na 400 W dla RTX 4080 oraz 300 W dla RTX 4070.Do zasilania nowych kart będą potrzebne nowe wtyczki zasilające 16-pin.Źródło: Twitter