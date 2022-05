WD_Black z szybkimi gamingowymi SSD oraz WD dla domu i biznesu

Podczas ostatniej konferencji What’s Next, koncern Western Digital przedstawił kilka nowości z różnych segmentów produktów. Znajdzie się coś dla graczy czy po prostu ludzi ceniących najwyższe transfery SSD NVMe, zwykłych domowych użytkowników czy rozwiązania skierowane do biznesu.



Nowa perła w koronie WD, superszybki SSD NVMe WD_Black SN850X

Perełką na prezentacji był zdecydowanie nośnik WD_Black SN850X NVMe w formacie M.2 2280. Najnowszy projekt WD oferuje odczyt na poziomie nawet 7300 MB/s, który realizowany jest poprzez PCIe 4.0. Oprogramowanie producenta (dostępne tylko dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows) zawiera specjalny Game Mode 2.0, który pozwala na korzystanie z funkcji poprawiających wydajność maszyny. WD podkreśla, że przyda się podczas wykonywania kilku czynności na raz. Podano przykład z jednoczesnym graniem, streamowaniem i nagrywaniem obrazu.

Nowy gamingowy król wśród SSD WD, czyli WD_Black SN850X / Foto: WD

Mobilny szybki magazyn gier, czyli WD_Black P40 Game Drive SSD na USB

Nośniki SSD WD_Black SN850X NVMe będą dostępne w edycjach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Wbudowano w nie możliwe do ustawienia z poziomu oprogramowania podświetlenie RGB. Wersje 1 TB i 2 TB będą też sprzedawane opcjonalnie z radiatorami w zestawie. SSD WD_Black SN850 NVMe będą dostępne od lipca. Niestety nie znamy polskich cen, ale te w USA mają się zaczynać od 189,99 dolarów (nieco ponad 850 złotych w prostym przeliczeniu po obecnym kursie) za wariant 1 TB bez radiatora.Jeśli nie chcecie mieć swojego SSD zamontowanego na stałe, a szukacie czegoś przenośnego z łatwą możliwością odpięcia i zabrania nośnika w inne miejsce (czy po prostu przełożenia do innego urządzenia obok), to lepiej zerknąć w stronę WD_Black P40 Game Drive SSD. Nośnik można podłączyć do PC czy konsoli (a także innych sprzętów z USB jak np. smart TV) poprzez interfejs USB 3.2 Gen 2x2. Jak na model USB, WD_Black P40 Game Drive SSD jest naprawdę szybki. Można na nim uzyskać odczyt nawet do 2000 MB/s.