Genesis Carbon 400M i 400XXL - tanie i ładne podkładki pod mysz

Dobrze i niedrogo.

Podkładki pod mysz od Genesis

Marka Genesis wprowadziła właśnie do swojej oferty dwie nowe podkładki pod mysz - Genesis Carbon 400M i 400XXL. Powinny one przypaść do gustu osobom poszukującym czegoś ładniejszego i ciekawszego niż stanowiące absolutną większość akcesoria w ciemnych barwach. Obie propozycje różnią się od siebie rozmiarem i wyróżniają niskimi cenami i odpowiednią jakością wykonania.Genesis Carbon 400M to mniejsza z dwóch podkładek. Ma wymiary 350 x 250 mm i grubość na poziomie 3 mm. Wodoodporna powierzchnia według zamierzeń producenta ma łączyć cechy powierzchni speed i control. Jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami myszek, a antypoślizgowy spód zapewnia stabilność na każdym podłoży. Krawędzie podkładki są obszyte, dzięki czemu materiał nie będzie się strzępił.