Jaki zasilacz? Sprawdź nowe Cooler Master XG Plus Platinum oraz XG Platinum

Zasilacze z górnej półki.

Źródło: Cooler MasterW środku znalazło się miejsce dla japońskich kondensatorów, pełnomostkowego przetwornika rezonansowego LLC i konwertera DC-DC. Producent zadbał o zabezpieczenia OPP, OVP, OCP, UVP, SCP i OTP. Jak sama nazwa wskazuje, oba zasilacze spełniają normy certyfikatu 80 Plus Platinum, poświadczającego wysoką sprawność energetyczną.Źródło: Cooler MasterW skład serii wchodzą modele XG850 Plus Platinum, XG750 Plus Platinum oraz XG650 Plus Platinum, a także XG850 Platinum, XG750 Platinum i XG650 Platinum. Producent udziela na całą serię aż 10-letnią gwarancję.Zasilacze Cooler Master z serii XG Plus Platinum kosztują od 1149 zł do 1249 zł. Modele z serii XG Platinum można nabyć już od 789 zł do 879 zł.Źródło: CM