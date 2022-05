KFA2 GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame - karta graficzna z ekranem

Karta graficzna za kilkanaście tysięcy złotych.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF

W sklepach pojawia się coraz więcej kart graficznych z rodziny NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Jedną z propozycji, które najmocniej zwracają uwagę, jest KFA2 GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame. Ze względu na ogromną moc obliczeniową, sporych rozmiarów układ chłodzenia oraz ciekawe funkcje można śmiało okrzyknąć ją mianem ostatecznej karty graficznej dla graczy... przynajmniej aż do premiery jeszcze wydajniejszych konstrukcji.KFA2 GeForce RTX 3090 Ti Hall Of Fame to aż 10 752 rdzenie CUDA oraz 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs i 320 Tensor-TFLOPs mocy obliczeniowej. Układ dysponuje aż 24 GB pamięci GDDR6X (21 Gb/s), zapewniającej przepustowość na poziomie 1 TB/s.Ważną cechą opisywanej karty jest podwójny BIOS. W trybie cichym taktowanie rdzenia wynosi 1860 MHz. Rośnie ono do aż 1920 MHz w trybie wydajności.