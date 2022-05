Dwa duże i ergonomiczne monitory od iiyama debiutują w Polsce

Sprzęt w niezłej cenie.

iiyama XUB3293UHSN-B1 i XCB3494WQSN-B1 już w Polsce

ProLite XUB3293UHSN-B1

Firma iiyama zaprezentowała swoje najnowsze monitory z rodziny Prolite. Mowa o modelach iiyama XUB3293UHSN-B1 oraz XCB3494WQSN-B1, które powinny spodobać się osobom poszukującym dużych i ergonomicznych wyświetlaczy do pracy i zastosowań biurowych lub multimedialnych.Istotną cechą obu modeli jest obecność przełączników KVM, pozwalających przełączać peryferia podłączone do monitora przez USB pomiędzy komputerami w sytuacji, w których dwa pecety podpięto przewodami pod jeden monitor. Przykład? Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone pomiędzy komputerami.Wspólnym mianownikiem monitorów iiyama XUB3293UHSN-B1 oraz XCB3494WQSN-B1 jest też stacja dokująca USB-C. Można podłączyć do niej laptop lub kolejny monitor, zapewniając urządzeniu zasilanie 65 W oraz dostęp do sieci przewodowej.Oba monitory nieco się od siebie różnią.XUB3293UHSN-B1 to 32-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Sprzęt wyposażono w głośniki oraz gniazdo na słuchawki. XUB3293UHSN-B1 oprócz wbudowanego przełącznika KVM i stacji dokującej USB-C oferuje hub USB 3.0, a także złącze LAN. Producent uważa, że to idealny monitor dla użytkowników, którzy lubią porządek w miejscu pracy i cenią sobie prostotę w ramach wielozadaniowości.