Dysk do PS5? MSI prezentuje superszybki Spatium M480 Play

Ciekawa propozycja.

Superszybki MSI Spatium M480 Play w Polsce

Potencjał drzemiący w dyskach PCIe 4.0 NVMe M.2 jest ogromny. Prędkości odczytu i zapisu danych oraz rekordowo niski czas dostępu czynią z nich doskonałą propozycję dla entuzjastów, profesjonalistów oraz... użytkowników konsol PlayStation 5. Swój najnowszy produkt tego rodzaju zaprezentowała firma MSI. Dwa warianty MSI Spatium M480 Play trafiły już do polskich sklepów, a my poznaliśmy ich ceny.MSI Spatium M480 Play to dysk SSD M.2 korzystający z pamięci flash NAND 3D, zapewniającej wydajność z odczytem sekwencyjnym na poziomie aż 7000 MB/s i zapisem do 6800 MB/s. Konstrukcję chłodzi aluminiowy radiator, kompatybilny z najnowszą konsolą produkcji Sony. Nie zabrakło bufora pamięci podręcznej DRAM i pamięci cache SLC.