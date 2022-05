Nadchodzą wyższe ceny elektroniki? Samsung rozmawia z partnerami

Co najmniej 20 proc. w górę.

Samsung rozpoczął rozmowy ze swoimi partnerami i klientami na temat podniesienia opłat za swoje usługi związane z produkcją półprzewodników. Okazuje się, że Koreańczycy mogą zażyczyć sobie nawet o 20 proc. więcej niż dotychczas.Sytuacja nie powinna dziwić. W ostatnich miesiącach w branży technologicznej można odnotowaćw celu pokrycia rosnących kosztów materiałów i logistyki.Jak donosi serwis Bloomberg, ceny układów scalonych produkowanych na zlecenie mogą wzrosnąć o około 15 do 20 proc. w zależności od poziomu ich zaawansowania. Według osób zaznajomionych z tematem, ceny czipów produkowanych w starszych procesach technologicznych wzrosną jeszcze bardziej. Samsung miał zakończyć już rozmowy ze swoimi klientami - firma prowadzi jeszcze kilka procesów negocjacyjnych z innymi partnerami.

Nowa decyzja Samsunga stanowi zmianę w stosunku do zeszłorocznej, stabilnej polityki cenowej koreańskiego producenta. Firma zmaga się z wieloma zagrożeniami makroekonomicznymi - blokadami w Chinach, wojną w Ukrainie czy też rosnącą inflacją. Wygląda na to, że strategiczne plany stworzone przez Samsunga na kilka lat wprzód będą musiały ulec zmianie. Co ciekawe, rzecznik prasowy Koreańczyków odmówił komentarza w tej sprawie.