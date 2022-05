Internet światłowodowy Play dostępny w nowych lokalizacjach. Ile kosztuje?

Internet światłowodowy Play - prędkość i cena

Z pewnością większość z Was kojarzy Play głównie z usługami komórkowymi, tymczasem fioletowy operator rozwija również ofertę internetu światłowodowego.Dzięki współpracy z firmąsuperszybki internet światłowodowy Play dotrze do kolejnych ponad 300 tys. gospodarstw domowych na terenie województw. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Usługa oferowana jest w trzech wariantach prędkości:Podana cena zawiera rabat 10 zł za korzystanie z abonamentu głosowego Play, 10 zł za korzystanie z telewizji PLAY NOW TV, 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe.Dla klientówtakże zostały przygotowane dedykowane oferty:Podana cena zawiera rabaty za korzystanie z abonamentu głosowego Play oraz zgody marketingowe i e-fakturę.Wygodny dostęp do sieci zapewni router Huawei K562, który klienci otrzymują nieodpłatnie na cały czas trwania umowy. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6 , co pozwala na podłączenie nawet 64 urządzeń jednocześnie. Jednorazowa opłata za aktywację usługi wynosi 50 zł.