Smartfony z NFC: czy to rzeczywiście najlepszy sposób płatności za zakupy?

Telefony komórkowe są dzisiaj tak funkcjonalne, że powoli stają się urządzeniami typu all in one, czyli wszystko w jednym. Już dziś zakres działania komórek zdecydowanie przekracza ich pierwotne i docelowe właściwości, co jeszcze nie tak dawno było rzeczą nie do pomyślenia. Smartfony z NFC nie są wyjątkiem i wiele osób wciąż kwestionuje bezpieczeństwo płatności dokonanych tym systemem. Warto więc poznać go nieco bliżej i sprawdzić, czy te wątpliwości w ogóle mają uzasadnienie.





Ale najpierw... z czym to się je, to całe NFC?



Co to jest NFC w telefonie? Czy moja komórka ma coś takiego? Mogę to wyłączyć, gdyby zaszła taka potrzeba? To tylko kilka z pytań, które użytkownicy telefonów komórkowych zadają ekspedientom w salonach sprzedaży. Choć skrót NFC jest powszechnie znany, mnóstwo osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działa ten system oraz do czego tak naprawdę służy. Kilka słów wyjaśnienia jest zatem czymś jak najbardziej wskazanym.





Otóż smatrfony z NFC (skrót od angielskiej frazy Near Field Communication) potrafią przekazywać dane płatnicze innym, dedykowanym do tego urządzeniom - mowa o terminalach - na bardzo niewielkiej odległości. Oczywiście cały proces odbywa się bezprzewodowo. Tak samo działają karty zbliżeniowe. Technologia i całe funkcjonowanie systemów NFC opiera się na identyfikacji radiowej (RFID, czyli Radio Frequency Identification). Nie należy jednak mylić tego z opcją Bluetooth lub zwykłymi falami radiowymi, które obsługuje dosłownie każdy telefon. System NFC wymaga osobnych mikro-instalacji "pod maską", jak i kodu w systemie operacyjnym. Dlatego nie każdy telefon będzie w stanie obsługiwać NFC. Jeśli więc interesuje cię takie rozwiązanie, koniecznie upewnij się, że aparat, który chcesz zakupić, jest z nim kompatybilny.





Niewidzialne połączenie z portfelem



Karta płatnicza połączona jest bezpośrednio z twoim kontem bankowym. Telefony z NFC natomiast mogą mieć do dyspozycji coś takiego jak e-portfel. To usługa wirtualna, która współpracuje z aplikacjami bankowymi na całym świecie, co wymaga jednak wstępnej konfiguracji. Gdy to będziesz mieć już za sobą, osobisty e-portfel stanie się źródłem cyfrowych złotówek, z którego będzie czerpał twój telefon podczas operacji płatniczych. Choć brzmi to karkołomnie, w praktyce jest to wszystko dosyć proste i wystarczy, że zrobisz to tylko raz.









Bezpieczeństwo użytkowania NFC w przestrzeni publicznej



Tym oto sposobem dochodzimy do sedna sprawy. Skoro już wiadomo, co to jest NFC i z czym to się je, trzeba nam teraz omówić kontrowersje związane z tym systemem. Otóż całkiem sporo ludzi powtarza, że płatność telefonem NFC nie jest bezpieczna. To jednak należy uznać za przesadę, ponieważ sam akt płatności z użyciem NFC to dokładnie taka sama procedura jak w przypadku karty debetowej czy kredytowej. Zbliżasz coś do terminala, słyszysz sygnał i po sprawie.





W porównaniu do zwykłej karty NFC ma jednak asa w rękawie. Zasadnicza różnica polega na tym, że funkcję NFC możesz w każdej chwili wyłączyć. W praktyce oznacza to, że nie musisz nigdzie dzwonić, żeby zatrzymać właściwości płatnicze, jak to się dzieje w przypadku plastikowych kart płatniczych, wystarczy bowiem odhaczyć NFC w ustawieniach swojego telefonu. Nie robisz zakupów, jesteś poza sklepem - twój system płatności jest nieaktywny i żaden cwaniak z terminalem nie okradnie cię w tramwaju. Potem, gdy przychodzi czas zakupów, wystarczy tylko włączyć funkcję z powrotem i gotowe. Poza tym NFC nie zadziała, jeśli twój telefon jest zablokowany. Telefony z NFC są zatem bardziej funkcjonalne niż karty zbliżeniowe.





O Boże, mój telefon został skradziony! Co robić?!



Najważniejsze: nie panikuj. Owszem, pojawia się pewne zagrożenie w chwili, gdy twój smartfon zostanie skradziony. Tak samo jak w przypadku prawdziwego portfela, w którym znajdują się twoje plastikowe karty płatnicze. Złodziej może do tego użyć programów deszyfrujących i tym samym odblokować twój telefon, a potem dokonać szybkich zakupów zbliżeniowych, lecz to, paradoksalnie, może pozwolić w namierzeniu jego lokalizacji i doprowadzić do aresztowania. Niemniej nie wszyscy są gotowi pójść w tym kierunku, toteż najbardziej stosownym krokiem w przypadku kradzieży telefonu powinna być wizyta w banku. Jeśli posiadasz aplikację BLIK (już ponad 18 banków w Polsce korzysta z tego rozwiązania), pracownicy banku z łatwością zdezaktywują twoje NFC zdalnie.





Musisz mieć na uwadze to, że żyjemy w czasach, gdy rozwój technologii cyfrowych idzie do przodu z prędkością huraganu. Nie inaczej jest w przypadku zabezpieczeń elektronicznych, które są nieustannie ulepszane, żeby chronić twój telefon oraz dane osobiste zapisane zarówno na nim, jak i w chmurze. Jest rzeczą wątpliwą, żeby świat miał zrezygnować z systemów typu NFC. Będzie raczej odwrotnie i już wkrótce urządzenia mobilne mogą zastąpić nawet paszporty. To jest po prostu kolejny krok ewolucji naszego świata. Chyba nie chcesz zostać w tyle, prawda?



Artykuł sponsorowany / foto. unsplash.com