Sony wprowadza słuchawki WH-1000XM5 z zaawansowanym systemem redukcji hałasu

System redukcji hałasu stał się jeszcze lepszy

Firma Sony ogłosiła dziś premierę nowych słuchawek bezprzewodowych z systemem redukcji hałasu z nagradzanej serii 1000X:. Według producenta, zapewniają one użytkownikom nowe, intensywne wrażenia przy słuchaniu, a zarazem eliminują wszystko, co mogłoby przeszkadzać.Słuchawki WH-1000XM5 otrzymały najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu firmy Sony. Dwa procesory kontrolujące pracę ośmiu mikrofonów radykalnie redukują hałas w paśmie średnich i wysokich częstotliwości, a funkcja Auto NC Optimizer automatycznie optymalizuje redukcję hałasu odpowiednio do otoczenia. Jeśli zatem użytkownik chce w spokoju popracować w gwarnej kawiarni lub zrelaksować się w czasie jazdy do pracy, słuchawki WH-1000XM5 stworzą mu odpowiednie warunki do słuchania.Specjalnie zaprojektowany 30-milimetrowy przetwornik akustyczny z lekką, sztywną kopułką zawierającą kompozyt z włókna węglowego zwiększa czułość w paśmie tonów wysokich, by dźwięk brzmiał bardziej naturalnie. Do uzyskania czystego, stabilnego dźwięku przyczynia się też bezołowiowy lut z poprawiającą przewodnictwo domieszką złota oraz zoptymalizowane obwody.Co ciekawe, słuchawki obsługują dźwięk o wysokiej rozdzielczości, a popularny na rynku kodek Sony LDAC pozwala słuchać go nie tylko przy połączeniu przewodowym, lecz także bezprzewodowo. System, interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z plików cyfrowych, przywraca natomiast brakujące tony wysokie utracone w procesie kompresji i zapewnia słyszalność wszystkich szczegółów, jakie wykonawca zawarł w odtwarzanych utworach. Nowe słuchawki otrzymały certyfikat 360 Reality Audio.Ciekawie zapowiada się funkcja, która ułatwia przejście do nowego otoczenia. Funkcja ta rozpoznaje najczęściej odwiedzane miejsca i automatycznie dostosowuje ustawienia dźwięków otoczenia do sytuacji.Aplikacjapozwala porównać dane o ciśnieniu akustycznym pobrane ze słuchawek z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kiedy poziom dźwięku jest zbyt wysoki, użytkownik otrzymuje powiadomienia z systemu operacyjnego. W ten sposób firma Sony pomaga słuchać muzyki w bezpieczny sposób.Najnowsze słuchawki Sony obsługują funkcję. Ułatwia ona parowanie z innymi urządzeniami z systemem Android, a także ustalenie, gdzie szukać zawieruszonych słuchawek. Funkcja Swift Pair ułatwi parowanie słuchawek z tabletem lub komputerem z Windows 11 lub Windows 10.Według producenta, słuchawki WH-1000XM5 pracują naaż przez 30 godzin. Dzięki technologii USB Power Delivery (PD) krótkie, zaledwie 3-minutowe ładowanie zapewnia zapas energii na maksymalnie 3 godziny słuchania.Słuchawki WH-1000XM5 będą dostępne w kolorze czarnym i platynowo-srebrnym, a ich sprzedaż rozpocznie się w końcu maja 2022 r.Źródło: Sony