Sony Xperia 10 IV. Średnia klasa z ciekawymi aparatami i szkłem premium

Wraz z flagowym smartfonem Sony Xperia 1 IV, Japończycy także zaprezentowali solidnego kandydata do wyższej-średniej półki cenowej wśród inteligentnych telefonów komórkowych. Sony Xperia 10 IV jest ulepszanym od lat przedstawicielem serii Xperia 10. Mimo nie tak topowej specyfikacji jak w przypadku Xperii 1 IV, wciąż może pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami.



Średniak z aspiracjami, pewne cechy łączą go nawet z Sony Xperia 1 IV, choć są też mocne cięcia

Firma podkreśla, że to najlżejszy smartfon 5G z ogniwem o pojemności 5000 mAh. Przy wadze 161 g faktycznie nie jest ciężki. Jego wymiary wynoszą za to 153 x 67 x 8,3 mm. Co ważne wzorem wyższej Xperii 1 IV, także można zasilacz go szybką ładowarką 30 W. Jednak ponownie nie dostaniemy jej w zestawie. Nie wspominano za to nic o możliwości indukcyjnego ładowania. Wykonanie smartfonu stoi na niezłym poziomie. Przednią taflą szkła jest mocny Corning Gorilla Glass Victus, czyli to kolejna wspólna cecha z flagowcem Sony. Smartfon jest też odporny na pył i wodę zgodnie z IP65/IP68.





Smartfon Sony Xperia 10 IV wygląda podobnie do flagowego odpowiednika i również ma szkło wysokiej klasy / Foto: Sony



Nie powinno zabraknąć mocy dzięki niezłemu (choć oczywiście nie topowemu) układowi Qualcomm Snapdragon 695, który sparowano z 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Przestrzeń tą można rozszerzyć dzięki kartom microSD (hybrydowy slot do wyboru z SIM). Ekran OLED o przekątnej 6 cali i ultrapanoramicznym proporcjom 21:9, powinien prezentować dobre odwzorowanie barw, ale jego rozdzielczość to tylko full HD, czyli w zasadzie standard. Podobnie jak odświeżanie 60 Hz. W tej półce raczej mamy już wyższą płynność matrycy. Co prawda dostaniemy łączność 5G, ale zabrakło WiFi 6E czy WiFi 6 (jest tylko WiFi 5 ac).



Potrójny zestaw aparatów i technologia poprawy dźwięku w Sony Xperia 10 IV

Sony pokusiło się także w tym modelu o trzy aparaty, jednak nie wszystkie mają 12 mpx, a tylko główna matryca (znajdziemy w niej też optyczną stabilizację). Ultraszerokokątny obiektyw oraz ten z zoomem x2 mają po 8 mpx, podobnie jak kamerka do selfie. Na szczęście także tutaj obecny jest minijack audio. Sony wspomina również o technologii poprawy jakości dźwięku, w tym systemie DSEE Ultimate, który wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz 360 Reality Audio. Nie podano oficjalnej polskiej ceny, ale europejska wynosi 499 euro, czyli około 2330 złotych w prostym przeliczeniu przy obecnym kursie. Smartfon Sony Xperia 10 IV pojawi się w sprzedaży w połowie czerwca 2022 roku.





