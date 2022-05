Poznaj Bowie M2 – nowe bezprzewodowe słuchawki od Baseus

Nowość od Baseus.

Hybrydowa redukcja hałasu ANC

Technologia ENC zapewnia krystalicznie czyste połączenia

Szybkie ładowanie i długa praca na baterii

Stabilne połączenie i natychmiastowe parowanie

Baseus Bowie M2 – gdzie kupić?

Firma Baseus właśnie wprowadziła do swojej oferty słuchawki TWS Bowie M2 . Cechują się one ulepszoną redukcją szumów, stabilnością połączenia oraz żywotnością baterii.Hybrydowe ANC w słuchawkach Baseus Bowie M2 izoluje hałas dodzięki czemu możemy się cieszyć niezakłóconym odsłuchiwanym muzyki. Co więcej, aplikacja Baseus na smartfony pozwala nam regulować ANC by dopasować je do naszych potrzeb. Do wyboru mamy 3 tryby redukcji szumów (w pomieszczeniu, w komunikacji miejskiej i na zewnątrz) i 10 stopni wyciszenia hałasu. Pozwala nam to zdecydować czy chcemy się kompletnie odciąć od dźwięków otoczenia czy tylko częściowo.Słuchawki wyposażone są w(environment noise cancelling) współpracujące z algorytmem sieci neuronowej AI by oddzielić dźwięki otoczenia od głosów ludzi. Dzięki temu słuchawki oferują krystalicznie czystą jakość połączeń telefonicznych. Technologia DCLL (Dual Channel Low-Latency) pomaga zredukować opóźnienia do 0,038 s co przekłada się na jeszcze lepszą jakość połączeń i większą immersję podczas sesji gamingowych.Baseus Bowie M2 oferują do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu. Wynik ten można podnieść dokorzystając z etui ładującego dołączonego do zestawu. Co więcej, słuchawki korzystają z opracowanej przez Baseus technologii szybkiego ładowania, która pozwala na naładowanie ich do 80% w 10 minut.By zapewnić stabilne połączenie, Baseus Bowie M2 korzysta z modułu Bluetooth w wersji 5.2. Słuchawki również korzystając z technologii natychmiastowego parowania, która pozwala na włączenie słuchawek po otworzeniu etui i wyłączenie ich jak je zamkniemy.Słuchawki Baseus Bowie M2 dostępne są na platformie AliExpress. Obecnie możemy je zakupić za 292,31 zł ($62.41) korzystając z kuponu stoiska. Ofertę znajdziemy pod tym adresem Źródło: Baseus