Flagowy Sony Xperia 1 IV z pierwszym na świecie regulowanym zoomem optycznym

Japońska marka Sony wciąż stara się zaoferować coś więcej, aby wyróżnić się od najbardziej popularnej konkurencji. W najnowszym flagowym modelu Sony Xperia 1 IV, firma wprowadza jako pierwsza prawdziwy regulowany zoom optyczny i stawia na jak najlepszy obraz zarówno pod względem aparatów jak i samego ekranu. Oczywiście charakteryzuje się też mocnymi podzespołami czy kilkoma innymi cechami, których raczej próżno szukać w dzisiejszych flagowcach.



Pierwszy na świecie "prawdziwy zoom optyczny" czyli zmiennoogniskowy zoom optyczny

Zaczynając od aparatów, Sony chwali się czterema obiektywami (w tym jednym przednim do selfie) o rozdzielczości 12 mpx na przetwornikach Exmor RS. To superszerokokątny moduł 16 mm, szerokokątny 24 mm oraz teleobiektyw o regulowanym zakresie 85 - 125 mm. W przypadku ostatniego modułu aparatu można płynnie przełączać się pomiędzy wartościami przybliżenia od 3,5 do 5,2.





Sony w modelu Xperia 1 IV wprowadziło pierwszy raz na świecie płynnie regulowany zoom optyczny / Foto: Sony



Sony jako pierwszy producent na świecie postawił na takie rozwiązanie. Inne smartfony dysponują oczywiście zoomem optycznym, ale stałym - zależnym od konkretnego obiektywu, gdzie wartości pośrednie są realizowane na zwykłym powiększeniu cyfrowym. Sony usilnie reklamuje swój smartfon jako pierwszy z "prawdziwym zoomem optycznym", ale jak widać to tak naprawdę pierwszy z zoomem optycznym o zmiennej ogniskowej, co jest świetną nowością, ale i pewnym niedopowiedzeniem.





Wszystkie trzy główne obiektywy Sony Xperia 1 IV potrafią nagrywać wideo w 120 FPS w rozdzielczości 4K czy ze zwolnionym tempem (pięciokrotnie), a nawet oferują płynne przełączanie się pomiędzy nimi podczas rejestrowania materiału. Sony podkreśla, że za optykę odpowiada znany z branży aparatów fotograficznych Zeiss, który także przygotował specjalną powłokę Zeiss T (poza modułem selfie) niwelującą refleksy świetlne. Wartymi zaznaczenia fotograficznymi dodatkami są też czujnik głębi iToF 3D, wykrywanie obiektów na bazie sztucznej inteligencji, stabilizacja Optical SteadyShot z technologią FlawlessEye, zaawansowany tryb manualny, fizyczny spust migawki czy współpraca z wybranymi aparatami Sony Alpha w roli dodatkowego monitora.



Obraz i dźwięk na najwyższym poziomie

Najnowszy smartfon Sony Xperia 1 IV może pochwalić się też bardzo dobrymi właściwościami multimedialnymi. Duży ekran o przekątnej 6,5 cala i ultrapanoramicznych proporcjach 21:9 ma zapewnić podobne do kinowych doznania, choć w miniaturze. Użytą matrycą jest OLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i ogromną jak na smartfony rozdzielczością 4K. Oczywiście jest też zgodność z szerokim zakresem tonalnym HDR, a nawet technologia Real-time HDR Drive dla poprawy widoczności jasnych i ciemnych fragmentów nawet w intensywnym oświetleniu.



Z tyłu widać trzy aparaty 12 mpx i moduł czujnika głębi / Foto: Sony



Amatorzy audio również będą mogli czuć się usatysfakcjonowani. Sony Xperia 1 IV ma poprawione głośniki stereo, obsługę wszystkich ważnych technologii przesyłania dźwięku Bluetooth (w tym w przyszłych aktualizacjach systemu pojawi się Bluetooth LE Audio), a nawet zapomniane już we flagowych modelach smartfonów tradycyjne złącze słuchawkowe minijack. Zastosowano kilka technologii polepszania jakości dźwięku (np. dodawanie wielokanałowej głębi do źródeł stereo). Firma wprowadza też funkcję nagrywania dźwięku Music Pro z wykorzystaniem unikalnego przetwarzania w chmurze, które będzie wiązało się z miesięcznymi opłatami (za dodatkowe chmurowe przetwarzanie, lokalne nagrywanie w wysokiej jakości i edycja będą bezpłatne). Jest przeznaczona przede wszystkim do nagrywania instrumentów muzycznych i wokalu.



Topowa moc na lata i najnowsze technologie łączności

Będąc flagowym smartfonem z 2022 roku, Sony Xperia 1 IV ma topowe podzespoły. Najwydajniejszy obecnie w androidowym segmencie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wykonany w procesie technologicznym 4 nm. Ma 8 rdzeni i grafikę Qualcomm Adreno. Towarzyszy mu 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB szybkiej pamięci na dane (typu UFS 3.1). W tym momencie warto wspomnieć o kolejnej już niedostępnej powszechnie we flagowcach właściwości, którą jednak można uświadczyć w smartfonie Sony Xperia 1 IV. Ma slot na karty pamięci microSD, więc można spokojnie rozbudować przestrzeń na dane. Oczywiście jest też łączność 5G, WiFi 6E i inne ważne moduły jak chociażby NCF czy czytnik linii papilarnych.



Obusowa telefonu Sony Xperia 1 IV została wykonana ze szła Corning Gorilla Glass Victus i metalu / Foto: Sony



Ogniwo o pojemności 5000 mAh można ładować bezprzewodowo lub za pomocą szybkiego (choć nie bardzo szybkiego) zasilacza przewodowego 30 W. Niestety w zestawie nie otrzymamy żadnej ładowarki, a nawet kabelka USB. Za to producent deklaruje, że akumulator da się napełnić do 50 proc. w czasie 30 minut. Obudowa o wymiarach 165 x 71 x 8,2 mm (przy wadze 185 g) została wykonana ze wzmacnianego szkła Corning Gorilla Glass Victus (front i tył) oraz metalowej ramki. Sony zapewnia odporność na wodę i pył zgodnie z normami IP65/IP68. Smartfon pojawi się w sprzedaży już w połowie czerwca 2022 roku. Niestety nie znamy jeszcze oficjalnej polskiej ceny, ale europejska została ustalona na 1399 euro (około 6540 złotych w prostym przeliczeniu).





Źródło i foto: Sony / własne

