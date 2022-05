Tesla musi naprawić 130 tys. aut. AMD Ryzen się przegrzewa

Pechowe procesory.

W grudniu ubiegłego roku świat obiegła wiadomość, że w samochodach Tesli gości coraz więcej układów produkcji AMD . Coś, co dla firmy produkującej m.in. popularne procesory i APU jest błogosławieństwem, dla Tesli i jej klientów okazało się zgubą. Układy AMD Ryzen zmniejszyły zasięg samochodów Tesla o mniej więcej 2,4%, a teraz stały się przyczyną wielkiej akcji serwisowej, z której skorzystać powinno ok. 130 000 konsumentów.Tesla rozpoczęło akcję naprawczą 130 000 samochodów z powodu problemu powodującego przegrzewanie się procesora w systemach informacyjno-rozrywkowych pojazdów podczas szybkiego ładowania. Wysoka temperatura APU od AMD możę potencjalnie powodować awarię ekranu dotykowego samochodu lub prowadzić do całkowitego wygaszenie ekranu.Znany samochodów elektrycznych zaczął udostępniać aktualizację OTA (over-the-air) 3 maja, dla Tesla Model 3 i Y z 2022 roku, a także Tesla Model X i S z 2021 i 2022 roku. Producent zaznacza, że serwisu odwiedzać nie trzeba... chyba, że poprawka wdrażana drogą bezprzewodową nie przyniesie skutku.

"Podczas szybkiego ładowania lub przygotowania do szybkiego ładowania jednostka centralna systemu informacyjno-rozrywkowego ("CPU") może nie być wystarczająco dobrze chłodzona, co może spowodować spowolnienie działania procesora lub ponowne uruchomienie systemu"

Usterka jest poważniejsza, niż mogłoby się wydawać

Zdjęcie: TeslaKomunikaty nie wyjaśniają dokładnie, co bezpośrednio spowodowało problem ani jak aktualizacja oprogramowania go rozwiąże, ale wydaje się, że ma coś wspólnego z tym, w jaki sposób pojazd przygotowuje akumulator do procesu ładowania.W nowoczesnych samochodach, a zwłaszcza w pojazdach Tesla, ekran centralny odpowiada za kontrolę nad w zasadzie wszystkimi funkcjami samochodów. Deaktywacja wyświetlacza uniemożliwia korzystanie z kamery cofania, manualnego przełączania biegów, świateł awaryjnych oraz w zasadzie wszystkich kluczowych opcji pojazdu.W grudniu ubiegłego roku Tesla wezwała na serwis prawie pół miliona aut Model 3 i Model S z powodu wadliwego systemu zatrzasku bagażnika. Niedawno z kolei zaprosiła właścicieli kolejnych 579 000 samochodów, aby usunąć funkcję " Boombox ", przeciwko której obiekcje wyrażała NTHSA.Źródło: Associated Press