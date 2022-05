AMD pokazało nowe karty graficzne. Pierwsze gry otrzymują FSR 2.0

Konkurencja dla kart graficznych NVIDIA.

Nowe karty graficzne AMD

Dostępność kart graficznych rośnie, a ich ceny cały czas spadają, zbliżając się do sugerowanych cen z dnia swojej premiery. W tym kontekście wszystkich poszukujących nowego GPU powinien zainteresować fakt, iż AMD zaprezentowało nowe układy graficzne. AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon 6750 XT i Radeon 6650 XT to wyższe taktowanie oraz szybsze pamięci GDDR6. Producent zapewnia, że stworzono je z myślą o komfortowej rozgrywce w rozdzielczości, odpowiednio, 4K, 1440p oraz Full HD. Równolegle zaprezentowano pierwsze gry wykorzystujące technikę FSR 2.0 oraz zapowiedziano nową edycję promocji AMD Radeon Raise the Game.Tak naprawdę AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon 6750 XT i Radeon 6650 XT są niemal bliźniaczo podobne do modeli RTX 6900 XT, RX 6700 XT oraz RX 6600 XT. W każdym z przypadków producent podniósł limit mocy (TBP) - o 35 W w przypadku topowej karty oraz 20 W w przypadku mniej wydajnych konstrukcji. Zwiększono również taktowanie pamięci, co pozwoliło osiągnąć wyższą przepustowość. Wszystkie układy trafiły już do sprzedaży i można ich wypatrywać w sklepach.AMD Radeon RX 6950 XT to 16 GB pamięci GDDR6 256-bit, 128 MB Infinity Cache, 5120 jednostek cieniujących, 80 RA (Ray Accelerators), taktowanie pamięci 18 000 MHz, przepustowość pamięci 576 GB/s i TBP na poziomie 335 W. Taktowanie rdzenia wynosi 2100 - 2310 MHz.