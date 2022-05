Nowy ranking sprzedaży smartfonów w Polsce. Chińska marka pobiła Apple

Ranking sprzedaży smartfonów w Polsce

Sprzedaż smartfonów w Polsce - dane z I kwartału 2022 r. / foto. Canalys

W sieci pojawił się najnowszy raport Canalys dotyczący sprzedaży smartfonów na poszczególnych rynkach, również w Polsce. Najnowsze dane wskazują, że chińscy producenci rywalizują nie tylko między sobą, ale są w stanie zagrozić gigantom takim jak Apple.Patrząc na dane z polskiego rynku warto docenić wzrost ogarnięty przez markę realme - po zaledwie 2 latach obecności na naszym rynku firma jest trzecim największym producentem smartfonów – wynika z raportu Canalys za 1 kwartał 2022 r. Co ważne, tylko w ciągu ostatniego roku firma odnotowała imponujący wzrost, który wynosi 273%. Co więcej, wyniki raportu wskazują, że realme plasuje się na 4. miejscu pod względem dostarczonych telefonów zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na całym kontynencie.Niezmiennie, najchętniej sięgamy po smartfony marki Samsung. Producent z Korei ma 31% rynku (wzrost o 1%). Na drugim miejscu uplasowało się chińskie Xiaomi (25%) jednak firma zaliczyła 24-procentowy spadek rok do roku. Trzecia pozycja należy do realme (13%) - widać, że firma stawiająca na niedrogie smartfony obrała właściwą strategię i nieustannie rośnie. Z podium spadło za to Apple mające w Polsce 10% rynku smartfonów. Ranking zamyka Lenovo (6%) odpowiedzialne za sprzedaż smartfonów Motorola.Biorąc pod uwagę dane z całej Europy, liderem również jest Samsung (35%) wyprzedzając Apple (21%) i Xiaomi (20%). Tuż za podium znajdziemy realme - firma zgarnęła już 5% rynku zaliczając wzrost o 177% rok do roku. W rankingu znajdziemy jeszcze OPPO (4%)