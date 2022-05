Premiera słuchawek Tronsmart Onyx Ace Pro. AptX i chip Qualcomm w niskiej cenie

Słuchawki korzystają z nowego układu od Qualcomm.

Tronsmart Onyx Ace Pro – gdzie kupić?

Firma Tronsmart ogłosiła debiut ich najnowszych słuchawek TWS –. Zostały one wyposażone w zaawansowany czip, który oferuje wysoką jakość audio równocześnie redukując konsumpcję energii.Nowy czip korzysta z technologii. Co to oznacza? Ulepszony kodek umożliwia na dostosowanie przesyłu danych do odtwarzanego materiału i środowiska, w którym się znajdujemy. Czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych zapewniają 4 mikrofony z obsługą technologii redukcji szumów cVc 8.0. Stabilność połączenia (do 10 metrów) zapewnia modułJak już wspomnieliśmy, wykorzystanie najnowszego czipu od firmy Qualcomm przekłada się na niższe zapotrzebowanie na energię przez słuchawki. Według producenta, na jednym ładowaniu są one w stanie odtwarzać muzykę przez 6,5 godziny, a dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do imponujących. Jak przystało na nowoczesne słuchawki, oferują one tryb gamingowy, który zapewnia większą imersję podczas sesji z grami. Warto również zauwazyć, że Tronsmart Onyx Ace Pro współpracuje z asystentami głosowymi Google, Alexa oraz Siri.Słuchawki cechują się ergonomicznym kształtem dzięki czemu dobrze leżą w uszach i możemy z nich korzystać przez długi czas bez poczucia dyskomfortu. Spełniają onedzięki czemu nie straszny im jest deszcz czy niewielkie zachlapania.Słuchawki możemy obecnie zakupić zarówno wjak również na platformie AliExpress . By zachęcić klientów, firma obcięła cenę aż o 55% na premierę i możemy nabyć słuchawki TWS Onyx Ace Pro za $26.99 czyli ok. 119 zł Źródło: Tronsmart