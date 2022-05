Microsoft zaprezentował urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe urządzenia adaptacyjne od Microsoftu

Źródło: Microsoft

Microsoft ogłosił właśnie nowe akcesoria adaptacyjne, których celem będzie zastąpienie zwykłych klawiatur i myszy. Wszystko to w celu wspomożenia osób z niepełnosprawnościami mających problemy z użytkowaniem standardowych urządzeń. Zapowiedziane właśnie gadżety będzie można dostosować do własnych potrzeb dzięki obsłudze różnych dodatków drukowanych w 3D.Koncern z Redmond od dawna rozwija swoje produkty pod kątem obecności funkcji dostępności. To samo tyczy się różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych – warto tu chociażby przywołać, dzięki któremu niemalże wszyscy mogą grać w różne produkcje na konsoli od „zielonych". Jak się okazuje – już niedługo na rynek trafią kolejne interesujące akcesoria przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.Mowa tu przede wszystkim o:. Zostały one ogłoszone podczas wydarzenia Ability Summit 2022 i wszystko wskazuje na to, że mogą okazać się naprawdę przydatne. Jeśli mowa o myszce, to tutaj mamy do czynienia z kwadratowym blokiem zawierającym przyciski i czujnik - całość można dodatkowo podpiąć do specjalnej podpórki na nadgarstek. Microsoft zadbał także o obracaną „podkładkę" pod kciuk, która ułatwi używanie muszy zarówno lewą, jak i prawą ręką.Osoby wymagające dodatkowych usprawnień mogą wyposażyć się w wydrukowane w 3D „ogonki" – mają one przydać się użytkownikom o konkretnych potrzebach i dysfunkcjach. Przyciski adaptacyjne umożliwiają z kolei dodanie do komputera aż ośmiu programowalnych wejść. Oczywiście nie trzeba posiadać ich wszystkich. Microsoft zaprezentował chociażby wersję z dwoma dużymi przyciskami, które są bardzo łatwe do naciśnięcia. Warto też wspomnieć o specjalnym joysticku czy D-padzie.Bez problemu. To może przydać się szczególnie ludziom z niepełnosprawnościami na tle ruchowym. Ciekawym urządzeniem jest także adaptacyjny hub, do którego można podłączyć bezprzewodowo maksymalnie cztery przyciski. Jest on też wyposażony w kilka gniazd 3,5 mm, co pozwala na podpięcie m.in. wspomnianego wyżej Xbox Adaptive Controller.Premiera wszystkich opisanych wyżej urządzeń ma nastąpić. Nie podano jednak na razie ceny tych akcesoriów – zapewne pojawi się ona bliżej momentu debiutu. Sama inicjatywa prezentuje się jednak naprawdę świetnie, świetnie że Microsoft zwraca coraz większą uwagę na osoby, które cierpią z powodu różnych dolegliwości. Mowa tu chociażby o problemach ze wzrokiem czy koordynacją ruchową.Szereg aplikacji Microsoftu – np. przeglądarka Edge czy oprogramowanie konsol Xbox – jest wyposażona w podobne funkcje obsługi pokroju możliwości dostosowania kolorów, transkrypcji czy innych tego typu usprawnień. Miejmy nadzieję, iż w przyszłości doczekamy się większej liczby podobnych rozwiązań.