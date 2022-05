Drapieżne laptopy dla graczy. Seria Lenovo Legion 7 nawet z RTX 3080 Ti

Chińskie Lenovo zaprezentowało właśnie najnowszą generację swoich gamingowych laptopów Legion 7. Można wśród nich znaleźć wyjątkowo mobilne w swojej klasie 16-calowe modele Lenovo Legion Slim 7i oraz Lenovo Legion Slim 7, a także potężne również 16-calowe komputery Lenovo Legion 7i oraz Lenovo Legion 7.



Mocarne laptopy Lenovo Legion 7i i Lenovo Legion 7

Obudowy gamingowych laptopów Lenovo Legion 7i i Legion 7 zostały wykonane z aluminium i magnezu, a zawias i panel portów I/O zostały odpowiednio ulepszone. Nie zabrakło też systemu podświetlenia RGB, w tym na klawiaturze Lenovo Legion TrueStrike z zaokrąglonymi klawiszami o głębszym skoku. A to wszystko w urządzeniu o grubości zaledwie 19 mm i wadze 2,5 kg. Akumulatory o pojemności 99,99 Wh ładuje się poprzez port USB-C z mocą do 135 W. Ekran o przekątnej 16-cali i proporcjach 16:10 ma rozdzielczość do aż WQXGA, jasność 1250 nitów i fabryczną kalibrację z pełnym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Do wyboru są podwyższone możliwości odświeżania na poziomie 240 Hz lub 165 Hz.





Potężne podzespoły i podświetlenie RGB / Foto: Lenovo



Oba modele wyposażone są w najnowsze procesory Intel Core 12 generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX. Za wydajność graficzną odpowiadają mobilne karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (do 175 W TGP) lub AMD Radeon RX 6850M XT. Nie zabrakło też pamięci RAM typu DDR5 i szybkich nośników danych SSD M.2 NVMe PCI-Express 4.0. Lenovo ulepszyło technologię chłodzenia i zaprzęgnęło specjalne oprogramowanie do sterowania wydajnością i układem odprowadzania ciepła.



Lenovo Legion Slim 7i i Legion Slim 7, czyli moc i jeszcze lepsza mobilność

W tym przypadku Lenovo jeszcze mocniej odchudziło laptopy. Ważą 2 kg i mają zaledwie 16 mm grubości. Wciąż mowa o metalowej obudowie z aluminium i magnezu wykończonej metodą obróbki CNC. Mimo przekątnej 16 cali, rozmiarami są bliższe do 15-calowych modeli. Ponownie zastosowano wspomniane już wcześniej procesory Intel Core 12 gen lub AMD Ryzen 9 6900HX, a także ogniwa 99,99 Wh z ładowaniem 135 W przez USB-C. Ekran charakteryzuje się podobnie dobrymi parametrami, ale jego stosunek do obudowy, to aż 93 proc. Opcjonalnie komputery oferowane są z panelami Mini-LED.



Wysoka wydajność mimo smukłej obudowy i niewielkich ramek / Foto: Lenovo



Ponownie mamy do czynienia z DDR5 i SSD NVMe PCIe 4.0, ale nieco niższymi (choć wciąż bardzo wydajnymi) mobilnymi kartami graficznymi. Są to takie pozycje, jak Nvidia GeForce RTX 3070 (do 100 W Boosted TGP) lub AMD Radeon RX 6800S. Mimo mocnych podzespołów, zadbano o dobre chłodzenie, którego praca nie generuje hałasu większego niż 30 decybeli.



Na razie poznaliśmy tylko europejskie ceny i dostępność, wkrótce firma poda szczegóły dla Polskich sklepów

Nie znamy jeszcze polskich cen ani dat dostępności. Lenovo podało jedynie dane dotyczące ogólnej europejskiej sprzedaży. Ceny Lenovo Legion 7i (16”, 7) z procesorem Intel Core zaczyna się od 2999 euro (około 14050 złotych), Lenovo Legion 7 (16”, 7) AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen od 2599 euro (prawie 12200 złotych), Lenovo Legion Slim 7i (16”, 7) z procesorem Intel Core od 1999 euro (ponad 9360 złotych), a Lenovo Legion Slim 7 (16”, 7) AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen od 1899 euro (około 8900 złotych). Wszystkie warianty mają być dostępne w sprzedaży w wybranych krajach naszego kontynentu od lipca 2022, ale wyjątkiem jest Legion Slim 7i z Intel Core, który trafi do sklepów już w czerwcu.





Źródło i foto: Lenovo

Tradycyjne Legion 7/7i i smukłe Legion Slim 7/7i.