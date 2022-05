Superlekki gamingowa mysz. Bezprzewodowy Razer Viper V2 Pro

Mocno kojarzona z gamingiem marka Razer odświeżyła swoją lubianą myszkę Viper. Podczas projektowania edycji V2 zasięgnięto opinii profesjonalnych graczy i zastosowano się do ich sugestii. Teraz Razer Viper jest jeszcze lepszy niż w poprzedniej odsłonie.



Razer zniwelował wagę Vipera o 20 proc. i zastosował ulepszony sensor oraz przełączniki

Firma wyposażyła swoją najnowszą myszkę w ultralekką konstrukcję. Jest o ponad 20 proc. lżejsza niż Razer Viper Ultimate, czyli ma tylko 58 gramów (wcześniej były 74 gramy). Za precyzję ruchów odpowiada nowy czujnik optyczny Focus Pro 30K, który osiąga dokładność rozdzielczości na poziomie 99,8 proc. Sensor korzysta z takich technologii, jak inteligentne śledzenie (Smart Tracking), synchronizacja ruchu (Motion Sync) i asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-off) z aż 26 poziomami regulacji wysokości (dezaktywacja po podniesieniu myszki).

Gamingowa mysz Razer Viper V2 Pro jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej / Foto: Razer

Najnowsza gamingowa mysz Razer Viper V2 już w sklepach

Na pokładzie znajdziemy też nowe przełączniki Razer Optical Mouse 3 generacji, które pozwalają wyeliminować problemy z przypadkowymi podwójnymi kliknięciami. Charakteryzują się wytrzymałością aż 90 milionów aktywacji, co jest wartością o ponad 25 proc. większą niż dla przełączników z 2 generacji. Na spodzie myszki ulokowano przełącznik DPI do szybkiej zmiany czułości. Razer Viper V2 Pro komunikuje się z komputerem poprzez dedykowany odbiornik USB 2,4 GHz, do którego dodano przedłużacz. Za to samo ładowanie wbudowanego akumulatora odbywa się dzięki przewodowi USB typu C.Jak powiedział Flo Gutierrez, dyrektor ds. globalnych rozgrywek esportowych w Razer - "Viper V2 Pro został zaprojektowany od podstaw z myślą o najlepszych graczach na świecie, by dać im do dyspozycji rewolucyjne narzędzie, dzięki któremu będą w stanie osiągać jeszcze lepsze wyniki. W trakcie prac nad myszą zbieraliśmy sugestie i uwagi od naszych graczy i najczęściej słyszeliśmy, że najważniejsze cechy dobrej myszy to niska waga i dobrej jakości czujniki i przełączniki. Podwoiliśmy więc wzmożony wysiłek, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty we wszystkich trzech wspomnianych aspektach i wygląda na to, że efekt końcowy mówi sam za siebie: wypróbuj, a nigdy nie przesiądziesz się na nic innego."Najnowsza gamingowa mysz Razer Viper V2 jest dostępna już od 10 maja 2022 roku w dwóch kolorach do wyboru - białym i czarnym (nie zastosowano podświetlenia RGB). Producent wycenił ja na 159,99 euro, co daje w prostym przeliczeniu po obecnym kursie około 750 złotych.