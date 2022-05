Najnowszy smartfon dla graczy od Xiaomi taniej o 350 zł, ale trzeba się spieszyć

POCO F4 GT - gdzie kupić w promocji?

Pod koniec kwietnia bieżącego roku oficjalnie zaprezentowano najnowszy smartfon z gamingowym charakterem - POCO F4 GT . Urządzenie oferuje naprawdę potężne parametry, a do tego w promocji Flash Sale można kupić je kilkaset złotych taniej od ceny rekomendowanej.POCO F4 GT to telefon wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED. O wydajność urządzenia dba flagowy układoraz 8/12 GB pamięci LPDDR5. Na dokładkę użytkownik otrzymuje 128/256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1.Wyposażony w układ chłodzenia LiquidCool 3.0 sprzęt otrzymał baterię o pojemności 4700 mAh, którą za sprawą technologii ładowaniamożna naładować od 0 do 100% w przeciągu zaledwie 17 minut, a podczas grania w... 27 minut."Superoferta na start, tylko 48 godzin" - tak działa najnowsza promocja Xiaomi. Smartfon można kupić taniej tylko w niespełna 3 dni, od 10 maja 2022 od godz. 15:00 do 12.05.2022 włącznie.POCO F4 GT 8/128GB wyceniono na 2649 zł (zamiast 2999 zł), a wersję 12/256GB można kupić za 3 149 zł (zamiast 3499 zł).Smartfon w promocyjnej cenie możecie kupić m. in. w oficjalnym sklepie Xiaomi na Allegro , a także na mi-home.pl.Źródło: Xiaomi