Nowa Motorola w polskich sklepach. Świetny ekran i niezłe aparaty

Dość szybko bo zaledwie po 2 tygodniach od oficjalnej, światowej premiery do polskich sklepów trafił smartfon Motorola z flagowej rodziny edge. Model o oznaczeniu edge 30 wyposażono w wyświetlaczo rozdzielczości FHD+ oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz procesor. Wszystko to zamknięte w nowoczesnej obudowie, która ma zaledwie 6,79 mm grubości.W polskiej sprzedaży pojawiły się trzy warianty edge 30. Wszystkie wyposażone w. Tym co je różni są kolory obudowy. Smartfon występuje w: grafitowym, morskiej bryzy i opalizującego srebra. Od dziś smartfon można kupić w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz w ofercie operatorów sieci Play, Plus, T-Mobile i na motorola.com.

motorola edge 30 - specyfikacja

Najnowszy edge 30 ma 50-megapikselową matrycę aparatu z ultraszerokokątnym obiektywem, 32-megapikselowy aparat przedni, a najbardziej zaawansowany aparat firmy Motorola o rozdzielczości 50 MP wykorzystuje nowy standard autofokusa - Instant All-Pixel Focus. Tradycyjne technologie autofokusa wykorzystują około 3% pikseli, tymczasem Instant All Pixel Focus - 100% pikseli w poziomie i pionie, aby uzyskać szybsze i lepsze rezultaty niezależnie od oświetlenia. Dzięki temu liczba pikseli używanych do ustawiania ostrości jest 32 razy większa.Smartfon działa dzięki mocy procesora Snapdragon 778G+, to świeży chip dostępny na razie tylko w tym smartfonie. Na pokładzie nie zabrakło szybkiej łączności Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz 5G. Bateria 4020 mAh wspiera szybkie ładowanie TurboPower 33W. Smartfon ma też funkcje w ramach platformy Ready For zwiększające wszechstronność urządzenia. Wystarczy połączyć smartfon bezprzewodowo z monitorem lub telewizorem.Całość waży zaledwie 155 gramów i jest to naprawdę imponujący wynik zważywszy na zastosowany, 6.5-calowy ekran AMOLED.Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta, urządzenie można już kupić w polskich sklepach w cenie 2199 zł.Źródło: Motorola