Blokada LHR na GPU NVIDIA zdjęta w 100 procentach

Karty graficzne LHR odblokowane

Opłacalność kopania kryptowalut mocno spadła od ubiegłego roku, kiedy to najpopularniejsze kryptowaluty, w tym Ethereum, znajdowały się w górce cenowej. Między innymi (a może przede wszystkim?) dzięki temu ceny kart graficznych spadły i nadal spadają, a ich dostępność poprawiła się. Niestety, sytuację rynkową może zmienić najnowsza wiadomość dotycząca odblokowania pełni potencjału wydobycia Ethereum na kartach NVIDIA GeForce z serii Lite Hash Rate (LHR). Wcześniej pracowały one z maksymalnie 80 procent wydajności.Karty graficzne NVIDIA GeForce Lite Hash Rate miały powstrzymać górników kopiących kryptowaluty przed ich zakupem. Zredukowany potencjał w zakresie wydobycia Ethereum przy jednocześnie dużym poborze mocy miał zniechęcać kopalnie do masowego czyszczenia rynku z tych konstrukcji. Czy nam się to podoba, czy nie, hakerom udało się właśnie obejść zabezpieczenie.Jaki program pozwala obejść blokadę LHR? Jako pierwszy potrafił to popularny QuickMiner. Korzystające z algorytmu Daggerhashimotto narzędzie wcześniej pozwoliło kartom kopać wirtualne pieniądze z 70, a później 80 procentową maksymalnej wydajności. Teraz dowiedzieliśmy się, że także NBMiner 41 zawiera stosowne ulepszenia.Czy ominięcie blokady wpłynie na wzrost cen kart? Może, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.Źródło: bitcoinminershashrate