Ta klawiatura była tylko żartem. Ale i tak otrzymała nową ulepszoną wersję

W ubiegłym roku mógł przewinąć się wam przed oczami pewien primaaprilisowy żart w postaci trzyprzyciskowej klawiatury. Tak zwana The Key (niezbyt oryginalna nazwa) miała tylko Ctrl oraz litery C i V. Akurat po to, żeby móc przekopiować i wkleić różne segmenty z prac tekstowych, graficznych itp. Dla niektórych branż, żart był tym bardziej udany, zważywszy na specyfikę pracy i faktyczne częste używanie tych kombinacji klawiszy. Sprzęt finalnie wyszedł do sprzedaży w ograniczonej partii 10000 sztuk przy cenie 29 dolarów, co daje w przeliczeniu około 130 złotych po dzisiejszym kursie.



The Key V2, czyli trzyprzyciskowa klawiatura z przełącznikami Kailh i podświetleniem LED RGB

Z racji dobrego przyjęcia, w tym roku Stack Overflow i Drop postanowili ulepszyć The Key i wypuścić poprawioną wersję The Key V2. Nowa edycja może pochwalić się dwupunktowym (po przeciwnych stronach obudowy) podświetleniem LED RGB i łatwo wymiennymi przełącznikami mechanicznymi (oczywiście keycapy też można bez trudu zamienić). Oryginalnie znajdują się w niej trzy sztuki Kailh Black Box.





Przełączniki w miniklawiaturze The Key V2 można będzie wymienić w bardzo prosty sposób / Foto: Drop



Poza tym obudowa jest akrylowa i przezroczysta, aby dobrze rozpraszać światło z LEDów. W poprzedniej edycji nie przepuszczała światła. Na stanie jest też wypinany przewód USB. W pewnym sensie można powiedzieć, że teraz The Key stała się prawdziwą klawiaturą gamingową. Nasuwa się tylko pytanie, czy gracze często używają funkcji kopiuj i wklej?



Nowa wersja The Key V2 jeszcze bardziej ekskluzywna, będzie dostępna w mocniej ograniczonej partii

Cena nie podskoczyła i wciąż będzie wynosić 29 dolarów, ale ograniczono plany na partię produkcyjną. Tym razem na rynek wyjdzie jedynie 4900 sztuk dostępnych w sklepie Drop. Wysyłki klawiatury The Key V2 mają rozpocząć się w lipcu 2022 roku. Producent The Key V2 zaznaczył, że część zysków z handlu The Key V2 przekaże na rzecz digitalundivided. To organizacja non-profit pomagająca kobietom o pochodzeniu afroamerykańskim i latynoskim, które chcą zacząć prowadzić własny biznes.





"Kopiuj i wklej" gaming edition.