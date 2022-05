Rewolucyjna technologia. eSIM nawet w starszym pozbawionym jej smartfonie

Zastosowanie wirtualnych kart eSIM miało być wygodniejsze niż tradycyjnych. Szybsze przenoszenie się pomiędzy operatorami (wystarczą krótsze formalności, nie trzeba czekać na karty SIM), brak konieczności stosowania wysuwanych tacek na ten element (co upraszcza konstrukcję telefonów), łatwiejsze zarządzanie. Technologia ma potencjał, ale nie wszystkie smartfony ją wspierają. Szczególnie te tańsze lub starsze. Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu, wiele używanych obecnie androidowych komórek może otrzymać wsparcie dla eSIM.



Nawet do 30 profili eSIM różnych operatorów i to w androidowym smartfonie bez fabrycznej obsługi eSIM

Inicjatywa eSIM.me opiera się na prostym założeniu. Odpowiedzialna za nią firma stworzyła chip, który zarządza profilami eSIM w formie zwykłej fizycznej karty SIM. Dzięki temu po włożeniu do naszego telefonu karty eSIM.me i zainstalowaniu aplikacji ze sklepu Google Play (usługa dostępna jest wyłącznie na Androidzie, nie będzie działać np. z iPhonami czy mobilnymi sprzętami na Windowsie), możemy z niego korzystać mając już pełną zgodność z technologią eSIM. I to niezależnie od kraju czy operatora, byle nasza sieć w ogóle miała eSIM w ofercie. Niezbędne jest do tego również opłacenie licencji. Według stron pomocy eSIM.me, rozwiązanie jest kompatybilne z wszelkimi smartfonami na Androidzie 9.0 lub nowszym (dla Samsunga, Huawei z GMS i Xiaomi nawet od edycji Androida 7.0).







Firmowy program pozwala na kompleksowe zarządzanie aktualnie ustawionym profilem na karcie. Zależnie od wybranej oferty, można mieć dostęp do jednego urządzenia, wielu tego samego producenta (jeśli później chcielibyśmy się przenieść wraz z naszą kartą eSIM.me na inny telefon tej samej firmy) lub dowolnego Androidowego smartfonu. Z drugiej strony plany mają opcje jednoczesnego zapisania na eSIM.me od 2 do aż 30 profili różnych kart eSIM. Firmowy program pozwala na kompleksowe zarządzanie aktualnie ustawionym profilem na karcie. Zależnie od wybranej oferty, można mieć dostęp do jednego urządzenia, wielu tego samego producenta (jeśli później chcielibyśmy się przenieść wraz z naszą kartą eSIM.me na inny telefon tej samej firmy) lub dowolnego Androidowego smartfonu. Z drugiej strony plany mają opcje jednoczesnego zapisania na eSIM.me od 2 do aż 30 profili różnych kart eSIM.





Potrzebna jest tylko karta eSIM.me oraz aplikacja i już można podpinać swoje karty eSIM od operatorów / Foto: eSIM.me



Jeśli chociażby dużo podróżujemy, to możemy mieć kilka kart różnych operatorów z wielu krajów. Kilka kliknięć w aplikacji (a w przypadku części telefonów też wymagany restart urządzenia) i mamy już aktywną inną kartę eSIM. W pewnym sensie eSIM.me jest tym samym dla usługi eSIM, co np. Curve dla kart płatniczych. Przy okazji można otrzymać dual-eSIM na telefonie z obsługą pojedynczego eSIM i gniazdem na fizyczną kartę.



Ciekawa usługa, ale opłata za kartę nie jest mała i musimy czekać na zagraniczną przesyłkę z eSIM.me

Usługa eSIM.me należąca do niemieckiej firmy TelcoVillage GmbH nie wymaga opłacania abonamentu, ale jej ceny nie są zbyt niskie. Zależnie od wariantu, to od 24,95 dolarów (około 110 złotych) za edycję dla jednego telefonu z 2 profilami eSIM, po 129,95 dolarów (prawie 580 złotych), jeśli nie chcemy mieć jakichkolwiek ograniczeń w przekładaniu eSIM.me pomiędzy urządzeniami i zależy nam na aż 30 profilach różnych eSIM.



Ceny kart eSIM.me niestety nie należą do niskich, ale wiele profili eSIM na jednej fizycznej karcie, to wiele możliwości / Foto: eSIM.me



W przypadku zmiany telefonu (dla najtańszego wariantu pojedynczego zgodnego smartfonu) lub obsługi danej marki (przy droższym planie z nielimitowaną obsługą sprzętów jednej firmy) płaci się dodatkowe 10 dolarów (niecałe 45 złotych) w razie zmiany. Oczywiście też trzeba poczekać na fizyczne dostarczenie do nas karty eSIM.me na samym początku korzystania z usługi. Niemcy to sąsiedni kraj, więc nie ma konieczności transportu pocztą lotniczą lub morską, jednak i tak na przesyłkę będziecie musieli poczekać dłużej, niż gdyby firma miała nadawać paczki wprost z Polski.





