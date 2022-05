Poznaliśmy prawdopodobne ceny tegorocznych iPhone'ów

Będzie drożej.



Apple powoli przygotowuje się do tegorocznej premiery nowych iPhone’ów. Możemy zakładać, że zobaczymy kilka nowych smartfonów jak to zwykle bywa - na jesień. Do sieci przedostaje się coraz więcej informacji dotyczących nowych urządzeń od amerykańskiego producenta.



Teraz poznaliśmy część prawdopodobnej specyfikacji oraz przewidywania związane z wyceną modeli z serii 14.









Apple iPhone 14 - ceny



Apple ma w 2022 roku poważnie rozważać podwyżkę cen swoich smartfonów. Sytuacja nie powinna dziwić. Branża technologiczna od miesięcy boryka się z kłopotami związanymi z łańcuchami dostaw oraz galopującą inflacją, która podbija ceny praktycznie wszystkich produktów i komponentów.



Jak więc będą wyglądały ceny iPhone’a 14? Przyjrzymy się podstawowym wersjom poszczególnych modeli (podstawowym, czyli ze 128 GB pamięci na dane).



fot. James Jarema - Unsplash

Za iPhone’a 14 według przecieków trzeba będzie zapłacić 799 dolarów, za model 14 Max 899 dolarów, a modele z dopiskiem Pro zostaną wycenione odpowiednio na 1099 dolarów i 1199 dolarów. Jak to wyglądało rok temu? Patrząc na ceny na rynku amerykańskim iPhone 13 Pro kosztował 999 dolarów, a 13 Pro Max 1099 dolarów. 100 dolarów podwyżki na modelach z serii Pro to może nie jest dużo, ale już na polskim rynku taka zmiana może być znacząca. Szczególnie w dobie obecnego kursu dolara. Zakładam, że ceny wersji Pro poszybują do góry o około 499-599 złotych na sztuce. Sporo.Tegoroczny iPhone 14 Pro ma zostać wyposażony w 6,06-calowy ekran OLED, procesor A16 Bionic, 6 GB pamięci RAM LPDRR5 oraz kamerę o rozdzielczości 48 megapikseli. Apple w swoim flagowcu ma również zmniejszyć notcha i wycięcie w ekranie. Plotki wskazują na to, iż “czternastka” Pro doczeka się także wysokiej jakości, tytanowej ramki.Czy taka specyfikacja będzie uzasadniała wysoką cenę tego urządzenia?