Reno7 Lite 5G w Polsce. Smartfon OPPO z ciekawymi funkcjami fotograficznymi

Nowość dla fanów kreatywnego foto i wideo.

Bogate funkcje fotograficzne

Reno7 Lite 5G w Polsce - cena i dostępność

Na polskim rynku debiutuje kolejna nowość od chińskiej marki OPPO, smartfon Reno7 Lite 5G. Urządzenie wyposażono w aparat o rozdzielczości 64MP z kreatywnymi funkcjami fotograficznymi i wideo. Reno7 Lite 5G waży dokładnie 173g, natomiast w zależności od koloru tylnej obudowy, jego grubość wynosi 7,49mm (Cosmic Black) lub 7,55mm (Rainbow Spectrum). Zaokrąglone rogi i krawędzie 2,5D nadają smartfonowi lekki i elegancki wygląd. Trzy warstwy składające się na jego fakturę i dwuwarstwowy proces powlekania sprawiają, że tylna obudowa jest matowa, ale jednocześnie błyszczy. Kolor Rainbow Spectrum składa się z dwóch warstw. Wierzchnia powłoka to gradient przechodzący od czerwonego, przez żółty do zielonego. Dolna warstwa wykonana jest z indu i nadaje połysk całej strukturze. Połączone tworzą efekt przenikających się sześciu kolorów, który mieni się jak tęcza w zależności od kąta padania światła.Smartfon został wyposażony w 6,4-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania o wartości 60Hz. Ciekawym dodatkiem są dwie diody powiadomień, które okalają obiektywy tylnego aparatu. Diody świecą w różnych kolorach w zależności od rodzaju aktywności – włączanie telefonu, ładowanie, połączenia przychodzące lub powiadomienia aplikacji zewnętrznych będą dawać o sobie znać rozpoznawalną w mgnieniu oka kolorystyką.Za wydajność Reno7 Lite 5G odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, stworzony w 6nm procesie technologicznym. Telefon został wyposażony w baterię o pojemności 4500mAh i funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 33W. Umożliwia ona naładowanie baterii od 0 do 100% w około godzinę. Na pokładzie znajdziemy też 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Model ma również slot na kartę pamięci, co pozwala zwiększyć przestrzeń na dane o 1TB. Smartfon zapewnia łączność 5G, jak i Wi-Fi 6. Oczywiście smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z ColorOS 12.Reno7 Lite 5G został wyposażony w główny obiektyw o rozdzielczości 64MP, makro oraz oczko do głębi ostrości 2MP. Z przodu znajduje się aparat selfie 16MP.Smartfon wyróżnia się wieloma ciekawymi trybami fotograficznymi, oto niektóre z nich:· Funkcja Bokeh Flare Portrait – umożliwia tworzenie portretów z efektownym rozmyciem tła, z wyraźnym odcięciem postaci. Jest to możliwe dzięki algorytmowi, który przetwarza obraz w czasie rzeczywistym.· Selfie HDR – funkcja umożliwia robienie zdjęć w słabo oświetlonym otoczeniu. Przedni aparat wychwytuje oświetlenie tła i wykorzystuje algorytm tłumienia światła w przypadku podświetlonej twarzy.· Portret inteligentny – algorytm automatycznie wykryje obiekt i zachowa jego oryginalny kolor, przekształcając tło w czarno-biały efekt.· Dual View Video – funkcja pozwala nagrywać obraz jednocześnie z przedniej i tylnej kamery. Dzięki temu na filmie widać zarówno użytkownika jak i to co chce pokazać.· Ultra Night Video – funkcja automatycznie włącza się w tylnym aparacie podczas nagrywania filmów, dzięki czemu użytkownicy uzyskują wyraźniejsze filmy np. w trakcie zachodów słońca lub w ciemnych miejskich sceneriach.· Funkcja AI Highlight Video – funkcja pozwala na szczegółowe uchwycenie obiektów znajdujących się na pierwszym, jak i na drugim planie, dostosowując się do aktualnych warunków oświetleniowych.· Blokada ostrości – tryb ten zapewni odpowiedni efekt ostrości ruchomego obiektu.Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli z Serii Reno7 i tym razem OPPO przygotowało specjalną premierową ofertę.