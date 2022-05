Motorola Razr 3 na pierwszych zdjęciach. Nie będzie rewolucji

Składany model w odświeżonym wydaniu.



Motorola wywołała duże zamieszanie na początku 2020 roku, kiedy światło dzienne ujrzał model Razr, będący kontynuatorem legendarnej linii telefonów z pierwszych lat XXI wieku. Był to jednocześnie jeden z pierwszych modeli smartfonów z elastycznym ekranem, który dodatkowo cechował się naprawdę interesującym wyglądem. Urządzenie miało jednak kilka istotnych wad, w tym jedną najważniejszą - zbyt wysoka cenę. Ostatecznie, nie wykorzystało więc swojego potencjału, czego dowodem były słabe wyniki sprzedaży.

Małe, ale ważne zmiany

Motorola postanowiła więc naprawić część niedoskonałości pierwszej generacji i kilka miesięcy później zobaczyliśmy drugą , która miała dużo lepszy stosunek ceny do możliwości. Problem jednak w tym, że już wtedy na rynku mieliśmy dopracowanego Samsunga Galaxy Z Flip, który dla wielu osób by rozsądniejszym wyborem…Zgodnie z powiedzeniem “do trzech razy sztuka”, Motorola postanowiła jednak spróbować po raz kolejny. Serwis 91 mobiles opublikował właśnie zdjęcia nowego składanego modelu Maven. Brzmi intrygująco, jednak najprawdopodobniej jest to robocza nazwa właśnie dla trzeciej generacji serii Razr.Trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się bardzo ładnie, chociaż pod względem stylistyki i rozmieszczenia elementów nie odbiega znacząco od poprzedników. Obudowa ma ten sam kształt, a ramki wokół wewnętrznego ekranu ciągle są spore. Przednia kameka tym razem znajdzie się jednak na okrągłej wyspie, a nie wycięciu typu notch.Na zewnętrznej części obudowy ma znajdować się podwójny aparat, którego wyspa będzie znajdowała się w nieco innym miejscu, niż u poprzednika. Według przecieków będzie on miał sensory 50 MP + 13 MP. Główny wyświetlacz ma mieć z kolei niezmienioną przekątną (6,2 cala) i rozdzielczość (Full HD+). Wydajność zostanie najprawdopodobniej powierzona chipsetowi Snapdragon 8 Gen 1 lub Snapdragon 8 Gen 1 Plus , w zależności od dostępności układów. Pamięć RAM ma mieć dwa warianty: 8 i 12 GB, a pamięć na pliki będzie mogła mieć 128 GB lub 256 GB.Przewidywana data premiery Motoroli Razr 3 to czerwiec tego roku.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. Własne