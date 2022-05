Rosja zaprezentowała narodowego laptopa. Jest jak z ubiegłej epoki

Alternatywa dla MacBooka to to nie jest.

Tonk TN4004 zamiast MacBooka Apple?

Źródło: TonkTonk TN4004 to sprzęt z wyświetlaczem o przekątnej 14 cali, który na pierwszy rzut oka wygląda przyzwoicie. O jego wydajność dba chiński układ Zhaoxin KaiXian KX-6640MA o taktowaniu 2,2 GHz (3,0 GHz Turbo) i TDP 70 W, wykonany w 16 nm procesie technologicznym i bazujący na czterordzeniowym układzie x86 zaprojektowanym przez chińskie VIA. Rosjanie informują, że układ jest ośmiordzeniowy. Hm...Wydajność jest zbliżona do 5. generacji procesorów Intela. Z procesorem współpracuje 8 GB pamięci RAM w standardzie... DDR3. Użytkownik na dane otrzymuje dysk SSD o pojemności 256 GB.Źródło: TonkW zakresie łączności jest równie archaicznie. Bluetooth 4.0 w czasach Bluetooth 5.2? OK. Sprzęt dysponuje portami USB-C PD, dwoma USB-A 3.2 Gen 1, wyjściem audio, HDMI i modułem Wi-Fi 802.11ac. Laptop zasilany baterią 53,2 Wh można ładować z mocą 65 W.Sugerowana cena Tonk TN4004 jest zbliżona do ok. 3300 złotych, co ma zdaniem producenta pozwolić kupić notebooka "większości Rosjan". Nie jestem przekonany czy w obecnej sytuacji gospodarczej w tym kraju na tego przebranego Chińczyka będzie faktycznie stać "większość Rosjan". Trudno również przypuszczać, aby mieszkańcy Federacji Rosyjskiej mieli rzucić się na przestarzały już w dniu zakupu sprzęt chińskiej produkcji, o absurdalnie z resztą wysokiej jak na jego możliwości cenie.Źródło: Aroged