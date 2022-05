NVIDIA ukarana. Zatajono biznesy z kopalniami kryptowalut

NVIDIA mogła nie chcieć irytować graczy.

NVIDIA ukarana przez SEC

Wygląda na to, że najgorszy etap kryzysu na rynku kart graficznych mamy już za sobą. Osoby pragnące kupić nowy układ graficzny do swojego komputera, mogą go nabyć w cenie niższej, niż kiedykolwiek wcześniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Na światło dzienne wychodzą teraz całkiem interesujące informacje na temat tego, dlaczego przeciętny konsument miał tak duże problemy, aby nabyć GPU w przyzwoitej cenie. Dość powiedzieć, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) postanowiła ukarać w ramach ugody firmę NVIDIA kwotą 5,5 miliona dolarów (ok. 24,5 miliona złotych) za nieujawnienie pewnych danych.Dlaczego zwykli konsumenci mieli tak olbrzymie kłopoty z zakupem kart graficznych? Wiele osób uznało, że NVIDIA sprzedaje je hurtowo, w gigantycznych wolumenach kopalniom kryptowalut. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nałożyła na NVIDIA grzywnę w wysokości 5,5 miliona dolarów za nieujawnienie, w jakim stopniu wydobycie kryptowalut wpłynęło na jej biznes związany ze sprzedażą kart graficznych tworzonych rzekomo z myślą o graczach.SEC utrzymuje, że NVIDIA nie ujawniła, że wydobycie kryptowalut było znaczącym elementem wzrostu jej przychodów w 2017 roku i ukryła fakt, że wzrost ten nie pochodził bezpośrednio z jej działalności związanej ze sprzedażą układów graficznych stricte dla graczy, jak do tej pory twierdziła firma. NVIDIA mogła uniknąć grzywny, ujawniając szacowany wpływ kopania kryptowalut na popyt na karty graficzne do gier w zgłoszeniu Form 10-Q. Producent tego nie zrobił, mimo że było to wymagane prawem.