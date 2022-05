Xiaomi i Lenovo bez rozgłosu ograniczają działalność w Rosji

Zaskoczenie?

Coraz mniej korporacji chce prowadzić biznes w Rosji

Wiele osób zarzuca chińskim i tajwańskim firmom, że kontynuują swoją działalność w Rosji, pomimo napaści zbrojnej tego kraju na Ukrainę. Mniej więcej w połowie marca pojawiły się plotki, że Huawei, Oppo i Xiaomi bez większego rozgłosu zmniejszyły dostawy smartfonów do tego kraju. Teraz okazuje się, że Xiaomi i Lenovo po cichu wycofują się z robienia biznesów w Federacji Rosyjskiej.The Wall Street Journal podaje, że z rozmów z osobami zaznajomionymi z tematem wynika, iż kilka dużych podmiotów z Chin mocno ogranicza swoja dostawy sprzętu do w Rosji. Firmy technologiczne z Państwa Środka mają niezwykle mocną pozycję na tym rynku, co w obliczu sankcji ze strony państw zachodnich może oznaczać dla mieszkańców Federacji Rosyjskiej prawdziwą katastrofę.WSJ podaje, że wśród korporacji znajdują się Lenovo oraz Xiaomi. W przeciwieństwie do wielu firm zachodnich, firmy chińskie unikają wygłaszania publicznych oświadczeń z krytycznym stanowiskiem wobec agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie, ponieważ rząd w Pekinie sprzeciwia się zachodnim sankcjom i często otwarcie je krytykuje. Wyjątek stanowiło szczere stanowisko ze strony DJI w sprawie zawieszenia sprzedaży dronów w Rosji i... na Ukrainie.Chińskie Ministerstwo Handlu w zeszłym miesiącu przyznało, że sankcje zakłóciły handel Chin z Rosją, ale wezwało jednocześnie firmy, aby "nie poddawały się zewnętrznemu przymusowi i nie wydawały niewłaściwych oświadczeń zewnętrznych". Wiadomo, że niektóre chińskie firmy nie chcą handlować z Rosjanami z obawy o ewentualne sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie od dziś sytuacja na linii Pekin - Waszyngton jest bardzo napięta.Eksport elektroniki użytkowej z Chin do Rosji gwałtownie spadł w marcu w stosunku do lutego. Dostawy laptopów spadły o ponad 40 procent, smartfonów o prawie 66 procent, a eksport telekomunikacyjnych stacji bazowych spadł aż o 98 procent (!).Handel Chin z dużą częścią świata został wprawdzie zakłócony przez ograniczenia związane z ponownym pojawieniem się ognisk COVID-19 i lockdownem w Szanghaju, ale nie usprawiedliwia on ogólnego mocnego ograniczenia handlu pomiędzy omawianymi dwoma krajami.Źródło: WSJ