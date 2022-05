Ruszyła sprzedaż absurdalnie drogiego przewodu Apple

Cena jest kusząca.

Fani Apple z całego świata zapewne nie mogli się doczekać dostępności tego produktu i oto jest. Zapowiedziany z początkiem marca bieżącego roku nareszcie trafił do sprzedaży. Jest z pewnością emejzingowy i szalenie drogi. Panie i panowie, wszyscy możecie już nabyć "profesjonalny" przewód Thunderbolt 4 od Apple.Ceny przewodów Thunderbolt nie należą do najniższych. Muszą spełniać określone standardy, aby otrzymać niezbędną certyfikację. To nie są tanie rzeczy - niewielu producentów ma je w swojej ofercie, więc kwoty, jakie trzeba za nie wyłożyć mogą przyprawiać co poniektórych o zawrót głowy. Nie inaczej jest w przypadku akcesorium sygnowanego logiem Apple.Przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 4 od Apple ma 3 metry długości i kosztuje 839 złotych . Przewód o długości 1,8 metra jest tańszy i wyceniono go na 679 złotych. Oba da się już kupić na polskiej stronie Apple. Jak reklamuje swoje okablowanie producent? Co jest w nim "profesjonalnego"?

"Czarny, pleciony przewód o długości 3 m, który zwija się bez plątania i pozwala przesyłać dane z szybkością do 40 Gb/s przez port Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i USB 4 oraz do 10 Gb/s przez port USB 3.1 drugiej generacji, korzystać z wyjścia wideo DisplayPort (HBR3) i ładować urządzenia mocą nawet 100 W. Służy do łączenia Maca wyposażonego w port Thunderbolt 3 lub 4 (USB-C) z wyświetlaczami i urządzeniami Thunderbolt (USB-C) i USB, takimi jak Studio Display, Pro Display XDR, stacje dokujące i dyski twarde"

Przewód od Apple niczym okablowanie dla audiofili

Cena "profesjonalnego" przewodu Thunderbolt 4 od Apple zwala z nóg. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple- tak głosi opis umieszczony na witrynie Apple.Sprawdziliśmy i certyfikowane przewody Thunderbolt 4 o podobnej są 2-3 krotnie tańsze. Dlaczego ktoś miałby zatem dopłacać za logo Apple? Musicie porozmawiać z sympatykiem tej marki, a poda Wam co najmniej sto powodów. ;) Ja nie jestem w stanie udzielić takiej odpowiedzi.Z sympatykami produktów Apple bywa jak z audiofilami. Najbardziej zapalonym miłośnikom świata muzyki sprzedaje się całą masę "audiofilskich" urządzeń i akcesoriów z pogranicza świata technologii i audiovoodoo. Czy mają właściwości o których zapewnia producent? Nie, ale przynajmniej są drogie. Być może, jeżeli ktoś uwierzy, że przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 4 od Apple działa lepiej niż te produkowane przez tańsze marki, to faktycznie tak właśnie będzie postrzegał jego działanie?Apple nie ma problemów ze sprzedawaniem podstawy do monitora za 4000 złotych lub kółek do obudowy komputerowej za 3499 złotych , więc z pewnością przewody Thunderbolt 4 będą sprzedawały się jak ciepłe bułeczki.Źródło: Apple