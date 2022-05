Inteligentne łóżko Xiaomi. Aż chce się na nim położyć

Cena jest kusząca.



Xiaomi lubi raz na jakiś czas zaskakiwać nietypowymi produktami wprowadzanymi do swojej oferty. Chiński gigant sprzedaje już niemal wszystko, a teraz w portfolio firmy znalazło się także... inteligentne łóżko. Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro (zapamiętasz?) jak sama nazwa wskazuje jest nie tylko elektryczne, ale też zalicza się do ekosystemu smart urządzeń. Obecne na platformie crowdfundingowej Xiaomi YouPin zwraca uwagę kilkoma ciekawymi funkcjami.



Inteligentne łóżko Xiaomi

Łóżko Xiaomi produkowane jest przez partnera marki, firmę 8H. Wyposażono je w dwa silniczki, będące w stanie płynnie i bez wysiłku podnosić leżące na nim osoby o masie do 600 kilogramów. Według zapewnień producenta pracują bardzo cicho, a poziom hałasu nie przekracza 45 decybeli.



Elektryczne łóżko Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro zgina się w dwóch miejscach - o 60 stopni i 40 stopni w miejscu spoczywania nóg. Kąt nachylenia w obu punktach da się dostosować z dokładnością do jednego stopnia. Co ważne, łóżko oferuje pamięć dwóch ustawień, które można szybko wywołać z poziomu pilota lub aplikacji.





Na czym polegają funkcje smart legowiska? Gdy oprogramowanie łóżka wykryje chrapanie, technologia Feel X automatycznie podnosi tylną część materaca o 15 stopni i powoli przechyla głowę śpiącego, aby opadła ona w taki sposób, by dostarczać więcej tlenu do mózgu poprzez drogi oddechowe. Po ustaniu chrapania automatycznie wraca powoli do pozycji wyjściowej, bez zakłócania snu.



