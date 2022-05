Najlepszy smartfon do selfie Vivo tańszy o 400 złotych. Należy się pospieszyć

Warto rzucić okiem.

Promocja na Vivo V21 5G - taniej o 400 złotych

Polska premiera smartfona Vivo V21 5G odbyła się w lipcu 2021 roku . Urządzenie zwracało uwagę między innymi aparatem do selfie o rozdzielczości aż 44 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu. Jakiś czas później ten interesujący sprzęt trafił do naszej redakcji. W listopadzie opublikowaliśmy test Vivo V21 5G, w którym pochwaliliśmy to urządzenie za świetne możliwości kamerki selfie, ładny ekran AMOLED 90 Hz, czy też dobrą płynność działania i długi czas pracy na baterii. Teraz Vivo V21 5G nabyć można w kuszącej promocji.Orange co tydzień zaskakuje użytkowników sieci nową ofertą tygodnia. Tym razem w jej ramach konsumenci mogą kupić smartfon Vivo V21 5G w cenie niższej nawet o 400 złotych. Telefon ten przeceniono w promocji zarówno w ofercie z abonamentem jak i bez abonamentu oraz dla klientów wybranego pakietu Orange Love.