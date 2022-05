Motorola przeceniła swoje smartfony. Ta okazja prędko nie powróci

Jest jeszcze taniej.

Promocje na smartfony Motorola

Moto Edge 20 Lite

Moto G200 5G

Moto G60

Moto G60S

Moto G50

Moto G31



Motorola Moto G60. | Źródło: mat. własny Motorola Moto G60. | Źródło: mat. własny

Moto Edge 20 Lite - 1499 złotych

- 1499 złotych Moto G200 5G - 1699 złotych

- 1699 złotych Moto G60 - 1199 złotych

- 1199 złotych Moto G60S - 999 złotych

- 999 złotych Moto G50 - 799 złotych

- 799 złotych Moto G31 - 799 złotych

Smartfony Motorola cieszą się sporym zainteresowaniem zwłaszcza tych Polaków, którzy chcą sprawić sobie nowy telefon w cenie ok. 1000 złotych. To właśnie tę grupę konsumentów powinna ucieszyć nowa promocja na smartfony Motorola, jaką przygotowała lubiana marka. Rabaty na telefony Motorola potrwają u wybranych partnerów aż do 19 maja tego roku.Przecena smartfonów Motorola zorganizowana została w ramach akcji "Wiosną Kwitną Rabaty". Z tej okazji taniej da się kupić sześć pozytywnie ocenianych modeli:A więc do rzeczy: jakich cen należy się spodziewać? Kuszących. Według informacji nadesłanych nam przez polski oddział Motorola, urządzenia będą sprzedawane w sugerowanych cenach:Na łamach serwisu Instalki.pl przetestowaliśmy kilka z wyżej wymienionych modeli smartfonów. Moto G200 5G to flagowiec dla oszczędnych o świetnej wydajności, długim czasie pracy na baterii i atrakcyjnym wyglądzie, Moto G60 to płynnie działający sprzęt z genialną baterią, a Moto G31 to ładny wyświetlacz OLED, niezły aparat główny i przyzwoity czas pracy na baterii.Źródło: Motorola