Lubisz Gwiezdne Wojny? Stylowe HDD USB z Mandaloriana na pewno ci się spodobają

Początek maja to dla fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen szczególny czas. Powiązane ze Star Wars pozdrowienie "niech moc będzie z tobą" w angielskim oryginale brzmi podobnie do "4 maja będzie z tobą". I właśnie z tego powodu 4. maja obchodzony jest dzień Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji znany z produkcji pamięci Seagate przedstawił nowe specjalne modele zewnętrznych nośników danych.



Nowe specjalne edycje dysków HDD USB z rodziny Seagate FireCuda

Od teraz można kupić trzy nowe warianty wizualne dysków FireCuda, które mają pojemność wynoszącą dokładnie 2 TB. Łączą się poprzez interfejs USB 3.2 Gen 1. Jego teoretyczna przepustowość wynosi 5 Gb/s, czyli 625 MB/s, ale z racji obecności klasycznego HDD 2,5 cala, wydajność będzie odpowiednio niższa i typowa dla takich rozwiązań. Niestety producent nie podał dokładnych parametrów w tym temacie. Nośniki ważą po 167 g i są zgodne z komputerami (PC, Mac) oraz konsolami PlayStation i Xbox.

Fani Gwiezdnych Wojen mogą zaopatrzyć się w HDD USB od Seagate z postaciami z Mandalorianina i Księgi Boby Fetta / Foto: Seagate

Stylowe przechowywanie danych wraz z postaciami z seriali The Mandalorian i The Book of Boba Fett

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy - "Spokój ducha i bezpieczeństwo zapewnia dwuletnia gwarancja producenta Seagate, oraz trzyletnia usługa awaryjnego odzyskiwania danych, Rescue Data Recovery Services. Cechy te pozwalają na przechowywanie i odtwarzanie gier, multimediów i innych plików z różnych posiadanych przez użytkownika urządzeń, szybkie przegrywanie danych oraz łatwe przenoszenie dysku ze sobą."Do wyboru przygotowano wersje z takimi postaciami z serialu The Mandalorian (i w zasadzie też The Book of Boba Fett, występują w obu seriach), jak Boba Fett, Mandalorian (Din Djarin) i Grogu. Poza grafiką z danym bohaterem, obudowy mają też odmienne przewodnie kolory. W dodatku każda jest podświetlana od dołu diodami RGB, choć domyślnie aktywny jest jeden kolor mający budzić skojarzenia z daną postacią.