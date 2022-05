Ten gadżet zabiera do WC większość Polaków. Po co?

Ty też, ale nie wstydź się.

Mówi się, że na smartfonach znajduje się więcej bakterii niż deskach klozetowych. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez NordVPN, wprost uwielbiamy, gdy właśnie te dwa skupiska zarazków są możliwie blisko siebie. Tak, nie tylko Ty chodzisz często do łazienki ze smartfonem w dłoni - w identyczny sposób postępuje niemal 3/4 osób. Jakiego kraju obywatele najczęściej potrzebują telefonu w toalecie, co na nim robią i kto najczęściej upuszcza swój smartfon do toalety?Aż 65 procent badanych przyznało bez wahania, że idąc do łazienki bierze ze sobą smartfon. Najczęściej zabierają go ze sobą Hiszpanie - aż 8 na 10 mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego uskutecznia takie praktyki. Na końcu listy są Niemcy z wynikiem 37 procent odpowiedzi pozytywnych. Nic dziwnego, bowiem Niemcy to kraj, w którym 9 procent mieszkańców w ogóle nie posiada smartfona.Jak na tym tle wypada Polska? Jesteśmy w czołówce. Ze smartfona w toalecie korzysta 72,9 procenta Polaków.

Co robimy na smartfonie w toalecie?

Smartfon w toalecie może prowadzić do nieszczęścia

Obywatele którego kraju najczęściej korzystają ze smartfonów w toalecie? | Źródło: NordVPNZe smartfonem do toalety chodzą przede wszystkim millenialsi, czyli osoby w wieku 26-41 lat. Nieco rzadziej robią to zoomerzy, czyli przedstawiciele grupy wiekowej 18-25 lat.Różne rzeczy, ale głównie przeglądamy media społecznościowe. Tak postępuje 53,4 procent uczestników badania, przy czym najwięcej w Hiszpanii (64,8 proc.) i Wielkiej Brytanii (61,6 proc.). Na drugim biegunie są Litwini (37,3 proc.), którzy preferują czytanie wiadomości (44,7 proc. badanych).Gry mobilne na smartfonie w toalecie? Gaming na sedesie największym zainteresowaniem cieszy się pośród Kanadyjczyków. 40 procent mieszkańców Kanady właśnie tak uprzyjemnia sobie czas na misce sedesowej.Amerykanie jak to Amerykanie są szalenie towarzyscy. Aż 39,3 procent z nich idąc za potrzebą dzwoni lub pisze do znajomych. Odsetek w gronie Polaków też nie jest mały i wynosi w tej kwestii aż 34 procent.Jak ludzie korzystają ze smartfonów w toalecie? | Źródło: NordVPNPolacy lubią też oglądać filmy (31,1% respondentów), czytać wiadomości (37,3% respondentów) i korzystać z mediów społecznościowych (49,4% respondentów).Najwięcej wypadków zdarza się w domu i toaleta nie jest tutaj wyjątkiem. Wizyta w toalecie ze smartfonem w dłoni może prowadzić do nieszczęścia. Aż 20,4 procent Amerykanów przynajmniej raz zwodowało cenny sprzęt w misce sedesowej. Na drugim miejscu znaleźli się Holendrzy z wynikiem 16,9 procent. Na drugim końcu zestawienia znaleźli się Litwini z rezultatem 10,2 procent.Źródło: nordvpn , zdj. tyt. Canva Pro - osoba na fotografii najpewniej zapomniała wziąć smartfonu do toalety lub przed chwilą go utopiła