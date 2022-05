6 mitów o użytkowaniu smartfonów, w które musisz przestać wierzyć

Dla Twojego dobra.

Rozładowanie współczesnego smartfonu do 0% ma sens tylko w jednym, rzadkim wypadku – jeśli statystyki dotyczące baterii wyświetlane przez system urządzenia nie odświetlają jej faktycznego stanu. Jest to bowiem jeden z kroków w procesie, który pozwala na kalibrację baterii telefonu.Większość użytkowników czuje się bezpiecznie, pobierając aplikacje ze sklepu Google Play i App Store. Z kolei wiele osób po prostu boi się instalować jakiekolwiek aplikacje z plików APK. To prawda, wymienione platformy cyfrowej dystrybucji są znacznie bezpieczniejsze niż inne źródła aplikacji mobilnych, ale nie oznacza to, że nie skrywają one żadnych zagrożeń.Źródło: CanvaChociaż zarówno Google Play, jak i App Store posiadają zabezpieczenia, które mają zapobiegać dostawaniu się do nich aplikacji, które w rzeczywistości są złośliwym oprogramowaniem lub je pobierają i instalują, regularnie te zabezpieczenia są obchodzone. Tak, ma to miejsce również w przypadku App Store.Niestety i w App Store, i w Google Play należy zwracać uwagę na opisy i recenzje aplikacji. Jeżeli cokolwiek sprawia, że dana aplikacja jest podejrzana, nie pobieraj jej.Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz kupić nową ładowarkę do swojego smartfonu lub sam przewód do ładowarki, i to od innej firmy niż producent Twojego urządzenia, nie ma ku temu żadnych przeciwskazań, wbrew temu co niektórzy komunikują. Istotne jest tylko, aby nowy zasilacz i/lub przewód charakteryzowały się specyfikacją spełniającą wymagania Twojego smartfonu i wspierały odpowiedni dla niego standard ładowania. Ma to związek z faktem, że istnieje różnica między tanią chińską podróbką a produktem wysokiej jakości.Źródło: CanvaGdy tylko telefony komórkowe pojawiły się na rynku, zrodziły się obawy o to, czy emitowane przez nie promieniowanie jest szkodliwe – czy może powodować raka i inne choroby. W sieci do dziś można znaleźć porady, aby nie nosić smartfonu w kieszeni, albo aby nie spać ze smartfonem przy głowie – dla dobra narządów płciowych i mózgu.Na szczęście smartfony są dla nas bardzo bezpieczne, co potwierdziły liczne przeprowadzone na przestrzeni lat badania, w tym te z udziałem zwierząt i ludzi. Na ten temat napisano już kilkadziesiąt tysięcy prac naukowych. Bezpieczeństwo smartfonów wynika z tego, że emitowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie niejonizujące, które nie wywiera negatywnego wpływu na organizm, nie ingeruje w budowę jego komórek, ani nie modyfikuje i nie wpływa na funkcje jej elementów. Zdecydowanie większe zagrożenie dla zdrowia stwarza spożywanie alkoholu i przetworzonej żywności.Chociaż kiedyś można było doprowadzić do „przeładowania” baterii, które stwarzało ryzyko nawet jej uszkodzenia, dzisiaj taki problem nie istnieje. Współczesne smartfony wyposażone są bowiem w układy scalone, które sprawiają, że bateria przestaje pobierać energię z ładowarki, gdy jest naładowana do 100%. Cóż, nie bez powodu nazywa się je smartfonami.Źródło: CanvaO ile korzystasz z ładowarki spełniającej wymagania producenta smartfonu, która nie jest uszkodzona, ładowanie smartfonu w nocy nie wiąże się z żadnymi przykrymi konsekwencjami. Możesz zatem śmiało podłączać telefon do zasilacza przed snem.Aby usunąć dane z dyskietki czy kasety magnetofonowej wystarczyło przyłożyć do niej magnes. Takie nośniki już dawno odeszły w niepamięć, a jednak wiara w zdolność magnesów do usuwania danych pozostała. Tymczasem nawet magnes neodymowy nie jest w stanie wymazać danych z dysku HDD (który wykorzystuje pole magnetyczne swoich głowic do zapisu i usuwania danych), a tym bardziej dysku SSD.Źródło: CanvaW związku z powyższym o ile przyłożenie do smartfonu bardzo silnego magnesu, na przykład neodymowego, może doprowadzić do stałego zakłócenia pracy wewnętrznego kompasu urządzenia poprzez namagnesowanie stalowych elementów smartfonu, nie spowoduje ono usunięcia danych z jego pamięci. Słabsze magnesy, na przykład umieszczane w magnetycznych uchwytach samochodowych, tym bardziej nie generują pola magnetycznego, które byłoby zdolne do uszkodzenia smartfonu.Mam nadzieję, że nie wierzysz w powyższe mity, albowiem wiara w nie nie przynosi żadnych korzyści. Ba, czasami przynosi wręcz szkody. Może znasz jeszcze inne nieprawdziwe informacje powszechnie powtarzane w sieci na temat użytkowania smartfonów?Źródło: opracowanie własne, fot. tyt. Canva