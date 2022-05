Zbieram szczękę z podłogi. 240 W przez przewód USB-C

Pierwsze przewody już są.

Z początkiem października ubiegłego roku przekazywaliśmy Wam informacje na temat nowych oznaczeń na przewodach USB-C . Wtedy to po raz pierwszy wspominaliśmy o nowym standardzie USB 4 o zwiększonej mocy ładowania USB-PD z dotychczasowego maksimum wynoszącego 100 W do zupełnie nowego na poziomie 240 W. Miło mi poinformować, że przewody w tym właśnie standardzie i o tak imponujących parametrach trafiły już do oferty jednego z producentów.USB-C to jedno z najbardziej wszechstronnych złączy. Można za jego pośrednictwem ładować smartfony, słuchawki, powerbanki, a nawet laptopy. Dzięki niemu da się jednocześnie przesyłać dane, przenosić sygnał wideo w trybie DisplayPort Alt Mode i oczywiście ładować urządzenia. Nowe przewody Clud3D są przystosowane do zasilania sprzętów z mocą 240 W i prędkości transferu sięgających 40 Gb/s.

Źródło: Clud3D

Clud3D ogłosiło debiut okablowania USB-C, które może dostarczać do 240 W mocy przy użyciu standardu EPR wprowadzonego przez USB-IF w zeszłym roku. W ofercie Clud3D pojawią się łącznie trzy modele: kabel o długości 2 m 480 Mb/s, drugi 2 m z przepustowością 20 Gb/s oraz krótsza wersję o długości 1 m z przepustowością do 40 Gb/s (USB4 Gen 3x2). Kable te mogą dostarczać do 240 W mocy, przy parametrach pracy do 48 V/5 A. Nie będą one dużo grubsze niż przeciętny kabel USB-C 3 A.Oferta Clud3D to doskonały przykład na gigantyczne zamieszanie z oznaczeniami potencjału każdego z przewodów USB. Zerknijcie tylko okiem na poniższą grafikę - o ile wszystkie przewody oferują szybkie ładowanie 240 W, to już nie każdy pozwala na najszybszy możliwy transfer danych.