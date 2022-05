Tani soundbar Sonos dla każdego. Będzie przebojem?

Dobre brzmienie w dobrej cenie?

Tani soundbar Sonos

Źródło: Ktronix via The Verge

Źródło: Ktronix via The Verge

Sonos jak Apple chce wyjść do "mas"

Sonos to amerykańska firma dobrze znana miłośnikom dobrego brzmienia. Produkty tej marki są kojarzone z wysokimi cenami, ale i co najmniej przyzwoitą jakością emitowanego dźwięku. Producent chce otworzyć się na konsumentów z nieco mniej zasobnymi portfelami, oferując im niedrogi soundbar. Niedrogi według definicji marki Sonos.Soundbary stanowią doskonałą alternatywę dla kiepskich głośników w telewizorach oraz rozbudowanych systemów kolumnowych, na które po prostu nie ma przestrzeni w każdym domu czy mieszkaniu. "Grajbelki" można kupić już za ok. 200-300 złotych, jednakże z dobrym brzmieniem nie mają one wiele wspólnego.Jak donosi The Verge, powołując się na swoje źródła, Sonos chce zaoferować w niskim segmencie sprzęt wyceniany na 249 dolarów, czyli ok. 1100 złotych. W Polsce należy się jednak spodziewać odrobinę wyższej ceny.Źródła związane z Sonosem podały w rozmowie z dziennikarzami The Verge, że producent opracowuje model, figurujący w dokumentach także jakooraz. Urządzenie ma zaskakiwać przede wszystkim jakością dźwięku, bo zabraknie w nim obsługi technologii Dolby Atmos, wbudowanych mikrofonów, czy nawet złącza HDMI.Sonos Ray w pojedynkę będzie obsługiwał dźwięk Dolby Digital. Użytkownik ma móc "rozszerzyć" go do konfiguracji 5.1, parując sprzęt z innymi głośnikami Sonos. Sonos Ray będzie podłączany do telewizora za pomocą przewodu optycznego.Podobno Sonos ma w planach na 2022 roku prezentację co najmniej kilku innych nowych produktów w kuszących cenach. Wśród nich wymienia się zestaw bezprzewodowych słuchawek i najtańszy i najmniejszy subwoofer w ofercie marki - Sonos Sub.To całkiem niezły sposób na zjednanie sobie serc nowych odbiorców. W końcu niejeden zdecyduje się dopłacić po to, aby mieć w domu sprzęt "znanej marki".Źródło: The Verge