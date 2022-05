Wiemy wszystko o nowym (starym) OPPO Reno8 Lite. To kolejny rebranding dla Europy

To będzie kolejny rebranding OPPO Reno7 Lite

Źródło: winfuture

Specyfikacja OPPO Reno8 Lite

Źródło: winfuture

Źródło: winfuture

OPPO nadal masowo produkuje jeden smartfon po drugim z taką częstotliwością, że czasami trudno jest nawet zrozumieć kryteria, z jakimi są tworzone. Aby wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane, należy zmienić nazwę, która często odbywa się w zależności od rynków, na których są one wprowadzane.Przykładem w tym toru rozumowania może być OPPO Reno8 Lite, urządzenie, którego specyfikacja i nieoficjalne grafiki prasowe właśnie przedostały się do internetu. Funkcje i obrazy potwierdzają wyraźne podobieństwo do OPPO Reno7 Lite 5G , niedawno ogłoszonego smartfona na rynek chiński.OPPO Reno8 Lite ma zostać wyposażony w 6,43-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, jednak mając na uwadze fakt, że to model ze średniej półki cenowej docenić trzeba, że wykonany zostanie w technologii AMOLED. Rozdzielczość to natomiast FullHD+ (2400 x 1080 pikseli). W przypadku selfie telefon jest wyposażony w aparat 16 MP. Warto zwrócić uwagę, że oczko jest skromnych rozmiarów, a ramki okalające niemal nie występują, z wyłączeniem podbródka.Na tylnym panelu obecny jest natomiast główny aparat o rozdzielczości 64 MP. Dostępne są również dwa dodatkowe aparaty do makro i wykrywania głębi o rozdzielczości 2 MP. Niestety z niewiadomych powodów zabraknie obiektywu do zdjęć z szerokim polem widzenia, co akurat jest dość dziwnym zagraniem, aczkolwiek jest to przecież klon OPPO Reno7 Lite 5G.Sercem OPPO Reno8 Lite będzie Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który jest dość często spotykany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracować będzie z 8 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabraknie oczywiście czytnika microSD.Energię dostarczy akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33W. Pod względem oprogramowania telefon rozczarowuje systemem Android 11 z interfejsem ColorOS.Źródło: winfuture / fot. tyt. Motorola