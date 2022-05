Motorola zaprezentowała moto E32. Tani smartfon z ekranem 90Hz i baterią 5000 mAh

Specyfikacja Motoroli moto E32

Źródło: Motorola

Cena i dostępność moto E32

Motorola zaprezentowała właśnie nowy smartfon moto E32, który jest już dostępny na europejskim rynku. Jest to model dla mniej wymagających konsumentów, którzy cenią sobie stylowe wykonanie, a także długi czas pracy na pojedynczym cyklu fałdowania. To i jeszcze więcej producent oferuje w dość rozsądnej cenie.Zgodnie z oficjalnymi informacjami opublikowanymi przez producenta smartfon moto E32 jest najniżej pozycjonowany z całego asortymentu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w cenie.Za wydajność odpowiedzialny jest niskobudżetowy Unisoc Tiger T606. Integruje dwa duże rdzenie ARM Cortex-A75 o częstotliwości taktowania do 1,6 GHz oraz 6 energooszczędnych rdzeni Cortex-A55, również o taktowaniu dochodzącym do 1,6 GHz. Zintegrowana grafika ARM Mali G57 MP1 oferuje jeden rdzeń z zegarem 650 MHz, a cały SoC jest produkowany przez TSMC w procesie 12 nm FinFet. Do tego integruje modem LTE.W najnowszym smartfonie moto E32 układ SoC współpracuje z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej rozszerzalnej poprzez wykorzystanie czytnika microSD obsługującego karty o pojemności do 1TB. Zgodnie z parametrami, jest to smartfon niższej klasy, aniżeli realme C35 , jak również wszystkie jemu podobne. Niemniej powinien zaoferować całkiem przyzwoite działanie podczas codziennego użytkowania.Obraz wyświetlany jest na 6.59-calowym ekranie typu LCD IPS z wyśrodkowanym otworem dla aparatu selfie o rozdzielczości 8 MP ze światłem obiektywu f/2.0. Treści prezentowane są w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli), a częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Wyświetlacz zastosowany w moto E32 ma współczynnik proporcji 20: 9 i zajmuje 89,03% powierzchni frontowego panelu, co jest wynikiem dość przyzwoitym, mając na uwadze przedział cenowy.Na tylnym panelu obecny jest natomiast zestaw trzech obiektywów z głównym sensorem 16 MP (przysłona obiektywu f/2.2), któremu towarzyszy, makro 2 MP, a także czujnik do płytkiej głębi ostrości 2 MP. Dwa ostatnie sensory mają identyczne światło: f/2.4.Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy maksymalnie 18W, aczkolwiek w zestawie sprzedażowym umieszczona została ładowarka o mocy 10 W. Smartfon ma wymiary 163,95 x 74,94 x 8,49 mm przy wadze 184 g.Oprogramowanie oparte jest na systemie Android 11, co należy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup. Wszak od premiery Androida 12 minął prawie rok, a zatem dziwi takie podejście Motoroli. Warto również wspomnieć, że moto E32 nie ma łączności NFC i dlatego nie ma możliwości dokonywania płatności mobilnych za pomocą usług takich jak Google Pay.Motorola wyceniła moto E32 na 149 99 euro na europejskim rynku. To około 700 złotych, a zatem nająć na uwadze zastosowane podzespoły, cena jest adekwatna. Telefon będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Slate Grey i Misty Silver.Na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnych informacji o polskiej premierze i wycenie, ale powinno się to zmienić w najbliższych tygodniach.Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola