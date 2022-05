Trzyzakresowy szybki FRITZ!Repeater 6000 z siecią mesh. Zwiększ zasięg WiFi

Niemiecka marka AVM FRITZ! znana z wysokiej klasy sprzętu sieciowego właśnie zaprezentowała swój najbardziej zaawansowany wzmacniacz WiFi pod postacią modelu FRITZ!Repeater 6000. Urządzenie korzysta z szybkiego połączenia zarówno pod kątem przewodowym jak i bezprzewodowym. Obsługuje też sieci typu mesh. Jego konfiguracja jako dodatku rozszerzającego działanie obecnej sieci WiFi o kolejny węzeł, ma być prosta i szybka.



Nawet do 6000 Mb/s łącznie w trzech pasmach WiFi 6 ax i przewodowo 2,5 Gb/s

Nowy reapeter ma na pokładzie aż 12 anten i trzy osobne pasma bezprzewodowe (jedno 2,4 GHz i po dwa 5 GHz) w standardzie WiFi 6 ax (standardowo z wsteczną kompatybilnością dla starszych technologii). Łączna przepustowość WiFi wynosi do 6000 Mb/s, na co składa się jedno 2,4 GHz do 1200 Mb/s i dwa 5 GHz do 2400 Mb/s. Od strony przewodowej FRITZ!Repeater 6000 dysponuje dwoma portami w standardzie 2,5 Gb/s i 1 Gb/s. Oczywiście realne osiągi są uzależnione od indywidualnych warunków, w tym przeszkód na drodze pomiędzy reapeterem, a urządzeniem klienckim, zakłóceń czy obsługi danych standardów połączenia przez inne sprzęty.





Z tyłu obudowy wzmacniacza AVM FRITZ!Repeater 6000 znajdziemy tylko dwa porty sieci LAN / Foto: AVM FRITZ!



Wzmacniacz marki FRIZT! możemy dołączyć do już istniejącej sieci przewodowo lub bezprzewodowo i to nawet z uwzględnieniem wygodniej sieci rozproszonej typu mesh (płynne przełączanie się pomiędzy różnymi punktami WiFi, jedna wspólna nazwa sieci). Producent podkreśla, że urządzenie "współpracuje również z routerami innych producentów lub routerami od dostawców usług internetowych . Oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać z najlepszej sieci Wi-Fi, nawet jeśli nie posiadają routera FRITZ!Box. Technologia Mesh w urządzeniach FRITZ! jest oparta na międzynarodowych standardach i jest zgodna z rozwiązaniami Wi-Fi opartymi na zarządzaniu siecią zarówno przez tryb lokalny jak i w chmurze."



Prosta pierwsza konfiguracja i zarządzanie wzmacniaczem AVM FRITZ!Reapeater 6000

Obsługa i zarządzanie wzmacniaczem jest proste i wygodne dzięki aplikacji FRITZ!APP WLAN, która także ułatwi dogodne ustawienie sprzętu w taki sposób, aby jak najlepiej rozszerzyć zasięg sieci WiFi. Wbudowane diody LED wskazują na status i jakość połączenia. W dodatku FRITZ!Repeater 6000 może automatycznie przyjąć wszystkie potrzebne ustawienia z routerów FRITZ!Box. Przy stosowaniu innych sprzętów tego samo producenta, do konfiguracji wystarczy tylko jedno naciśnięcie przycisku.



Wzmacniacz marki FRIZT! możemy dołączyć do już istniejącej sieci przewodowo lub bezprzewodowo i to nawet z uwzględnieniem wygodniej sieci rozproszonej typu mesh (płynne przełączanie się pomiędzy różnymi punktami WiFi, jedna wspólna nazwa sieci). Producent podkreśla, że urządzenie "współpracuje również z routerami innych producentów lub routerami od dostawców usług internetowych . Oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać z najlepszej sieci Wi-Fi, nawet jeśli nie posiadają routera FRITZ!Box. Technologia Mesh w urządzeniach FRITZ! jest oparta na międzynarodowych standardach i jest zgodna z rozwiązaniami Wi-Fi opartymi na zarządzaniu siecią zarówno przez tryb lokalny jak i w chmurze."Obsługa i zarządzanie wzmacniaczem jest proste i wygodne dzięki aplikacji FRITZ!APP WLAN, która także ułatwi dogodne ustawienie sprzętu w taki sposób, aby jak najlepiej rozszerzyć zasięg sieci WiFi. Wbudowane diody LED wskazują na status i jakość połączenia. W dodatku FRITZ!Repeater 6000 może automatycznie przyjąć wszystkie potrzebne ustawienia z routerów FRITZ!Box. Przy stosowaniu innych sprzętów tego samo producenta, do konfiguracji wystarczy tylko jedno naciśnięcie przycisku.

AVM FRITZ!Repeater 6000 może być wygodnie zarządzany wraz z innymi sprzętami marki / Foto: AVM FRITZ!



Oczywiście FRITZ!Repeater 6000 obsługuje WPA3 czy modulację OFDMA, a producent zapewnia, że będzie regularnie przygotowywał aktualizacje oprogramowania dokładając nowe funkcje i zwiększając poziom bezpieczeństwa. Wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000 objęty jest gwarancją producenta przez 5 lat. Jego sugerowana cena podana przez producenta wynosi 268 euro, czyli w prostym przeliczeniu około 1255 złotych. Kwota mniej więcej pokrywa się z wieloma ofertami polskich sprzedawców, ale w oficjalnym sklepie marki AVM FRITZ! w serwisie Allegro można go znaleźć już za 1069 złotych.





Zobacz również: Technologia Nvidii pomogła zmienić słynny gdański żuraw w futurystyczny projekt



Źródło i foto: AVM FRITZ! / własne Źródło i foto: AVM FRITZ! / własne

Porty LAN 2,5 Gb/s i 1 Gb/s oraz WiFi 6 ax.